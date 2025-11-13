ua en ru
Головна » Новини » Політика

Кабмін готує рішення щодо всіх держкомпаній на тлі скандалу в "Енергоатомі"

Київ, Четвер 13 листопада 2025 16:40
Кабмін готує рішення щодо всіх держкомпаній на тлі скандалу в "Енергоатомі" Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Корупція в Україні неприпустима, особливо в умовах повномасштабної війни. Уряд підготує комплексне рішення, щоб боротися з такою проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Свириденко нагадала, що після того, як Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію, яка брала відкати в контрагентів "Енергоатому", було ухвалено важливі рішення.

Зокрема, Кабмін запропонував Раді звільнити міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлану Гринчук. Також уряд ініціював санкції проти двох фігурантів схеми.

При цьому відбувається перезапуск "Енергоатому" - відсторонення керівництва і початок аудиту компанії.

"Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо в частині закупівель", - додала прем'єр.

Розслідування НАБУ

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро з'ясувало, що угруповання, до якого входили чиновники, вимагало від контрагентів "Енергоатому" хабарі, щоб вони зберегли статус постачальника.

На цьому тлі український уряд вирішив розпустити наглядову раду "Енергоатому". Нова наглядова рада повинна буде обрати нове керівництво і провести аудит.

Також Кабмін ухвалив рішення відсторонити від посади віцепрезидента "Енергоатому" Якоба Хартмута.

Більш детально про схему, яка викликала суспільний резонанс, - у матеріалі РБК-Україна.

НАБУ Юлія Свириденко Энергоатом Корупція
