ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Кабмін відсторонив віцепрезидента "Енергоатому" на тлі корупційного скандалу

Київ, Середа 12 листопада 2025 21:43
UA EN RU
Кабмін відсторонив віцепрезидента "Енергоатому" на тлі корупційного скандалу Фото: Якоб Хартмут, віцепрезидент "Енергоатому" (energoatom.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Віцепрезидента "Енергоатому" Якоба Хартмута відсторонили від посади. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Юлію Свириденко в Telegram.

"На підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента ("Енергоатому" - ред.), члена правління Якоба Хартмута", - зазначила вона.

За словами Свириденко, Кабмін також доручив в.о. голови правління компанії відсторонити головного консультанта президента НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова, якому повідомили про підозру.

Також уряд вимагає відсторонити співробітників, причетність яких до злочинів ще перевіряється. Йдеться про:

  • директора з фінансів і бюджетування;
  • директора з правового забезпечення;
  • керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі".

"Якщо під час розслідування НАБУ буде виявлено причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобов'язаний їх відсторонити та сприяти в розслідуванні щодо цих осіб", - зазначила Свириденко.

Скандал в "Енергоатомі"

Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП викрили схему "відкатів" в "Енергоатомі", до якої були причетні як чиновники, так і бізнесмен Тимур Міндіч, який раніше був бізнес-партнером президента Володимира Зеленського.

Учора, 11 листопада, прем'єр Юлія Свириденко заявила, що уряд розпустив наглядову раду "Енергоатому".

За її словами, незабаром має бути затверджено новий склад наглядової ради. Головне завдання - перезапустити керівництво і провести аудит компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко Энергоатом Корупція Тімур Міндіч
Новини
Відставка Гринчук. Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра енергетики
Відставка Гринчук. Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра енергетики
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа