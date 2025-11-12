Кабмін відсторонив віцепрезидента "Енергоатому" на тлі корупційного скандалу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Юлію Свириденко в Telegram .

"Якщо під час розслідування НАБУ буде виявлено причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобов'язаний їх відсторонити та сприяти в розслідуванні щодо цих осіб", - зазначила Свириденко.

Також уряд вимагає відсторонити співробітників, причетність яких до злочинів ще перевіряється. Йдеться про:

За словами Свириденко, Кабмін також доручив в.о. голови правління компанії відсторонити головного консультанта президента НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова, якому повідомили про підозру.

"На підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента ("Енергоатому" - ред.), члена правління Якоба Хартмута", - зазначила вона.

Скандал в "Енергоатомі"

Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП викрили схему "відкатів" в "Енергоатомі", до якої були причетні як чиновники, так і бізнесмен Тимур Міндіч, який раніше був бізнес-партнером президента Володимира Зеленського.

Учора, 11 листопада, прем'єр Юлія Свириденко заявила, що уряд розпустив наглядову раду "Енергоатому".

За її словами, незабаром має бути затверджено новий склад наглядової ради. Головне завдання - перезапустити керівництво і провести аудит компанії.