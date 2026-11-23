Що таке "НУШ у класі"

Реформа НУШ (Нова українська школа) переходить до свого завершального етапу - старшої профільної школи.

У жовтні 2026 року в МОН розповіли, що запускають проєкт "НУШ у класі" - для дослідження вчительських практик.

Він покликаний:

з'ясувати, як реформа працює на практиці у щоденній взаємодії між педагогами та учнями;

знайти шляхи її подальшого поступу.

Для цього команда експертів:

адаптує міжнародний інструмент спостереження за уроками Teach Secondary (розроблений Світовим банком);

підготує та сертифікує незалежних експертів-спостерігачів, які проведуть спостереження за уроками у 150 пілотних академічних ліцеях України.

На основі отриманих даних буде проаналізовано ключові виміри викладання:

культуру класу;

якість пояснення матеріалу;

соціально-емоційні навички.

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Хто стане експертами-спостерігачами

У МОН повідомили, що до складу когорти експертів-спостерігачів увійдуть фахівці, які:

мають досвід проведення педагогічної супервізії та наставництва;

обізнані з особливостями впровадження НУШ у старшій профільній школі.

Усі зібрані дані аналізуватимуться виключно в узагальненому вигляді для всієї країни.

Тобто індивідуальні результати не передаватимуться школам чи органам управління освітою. На їхній основі не складатимуть рейтингів і не ухвалюватимуть жодних кадрових рішень.

"Мета ініціативи - не оцінити конкретного вчителя, а допомогти всій системі освіти працювати краще для дітей", - пояснили в міністерстві.

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Чим важливе таке дослідження

Заплановане дослідження, за даними МОН, допоможе краще зрозуміти особливості сучасного викладання та потреби педагогів.

Тим часом отримані результати стануть основою для рекомендацій щодо:

підтримки вчителів;

оновлення програм підвищення кваліфікації;

подальшого розвитку освітньої політики.

"Узагальнені результати дослідження мають допомогти МОН точніше визначати, якої методичної підтримки та професійного розвитку потребують вчителі старшої школи", - пояснили в міністерстві.

Зазначається, що це - один зі способів "спиратися на реальний досвід класу, ухвалюючи рішення для подальшого розвитку реформи НУШ".

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Як працює Teach Secondary

Повідомляється, що експерти-спостерігачі опановують Teach Secondary - міжнародний інструмент структурованого спостереження за уроками.

Він допомагає описувати (за спільними критеріями):

як у класі створюється безпечне середовище й формулюються очікування щодо поведінки;

яким чином учитель проводить урок, перевіряє розуміння матеріалу, надає зворотний зв'язок учням і підтримує їхнє критичне мислення;

як учні виявляють автономність і наполегливість та взаємодіють як партнери.

"Ми знаємо, що вчителі постійно підвищують кваліфікацію, але в нас немає вихідного заміру: якими були вчительські практики до підвищення кваліфікації і якими стали після нього", - поділився керівник Офісу впровадження НУШ при МОН Ігор Хворостяний.

Він додав, що завдяки спостереженням у конкретній класній кімнаті, можна буде зафіксувати динаміку та зрозуміти, "чи потрібно змінювати або адаптувати освітню політику".

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Чи можуть спостерігачі втручатися в урок

Насамкінець у МОН розповіли, що навчання готує експертів до застосування Teach Secondary під час спостережень за уроками.

"Вони вчаться фіксувати побачене за індикаторами інструменту", - пояснили громадянам.

Наголошується, що спостерігачі при цьому:

не втручаються в урок ;

; не складають особистих висновків про професійність учителя.

"Їхнє завдання - використовуючи спільні критерії, чітко зафіксувати практики, які в подальшому допоможуть побачити загальну картину", - підсумували у міністерстві.