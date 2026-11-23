Что такое "НУШ в классе"

Реформа НУШ (Новая украинская школа) переходит к своему завершающему этапу - старшей профильной школе.

В октябре 2026 года в МОН рассказали, что запускают проект "НУШ в классе" - для исследования учительских практик.

Он призван:

выяснить, как реформа работает на практике в ежедневном взаимодействии между педагогами и учащимися;

найти пути ее дальнейшего продвижения.

Для этого команда экспертов:

адаптирует международный инструмент наблюдения за уроками Teach Secondary (разработанный Всемирным банком);

подготовит и сертифицирует независимых экспертов-наблюдателей, которые проведут наблюдения за уроками в 150 пилотных академических лицеях Украины.

На основе полученных данных будут проанализированы ключевые измерения преподавания:

культура класса;

качество объяснения материала;

социально-эмоциональные навыки.

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Кто станет экспертами-наблюдателями

В МОН сообщили, что в состав когорты экспертов-наблюдателей войдут специалисты, которые:

имеют опыт проведения педагогической супервизии и наставничества;

осведомлены об особенностях внедрения НУШ в старшей профильной школе.

Все собранные данные будут анализироваться исключительно в обобщенном виде для всей страны.

То есть индивидуальные результаты не будут передаваться школам или органам управления образованием. На их основе не будут составлять рейтингов и не будут принимать никаких кадровых решений.

"Цель инициативы - не оценить конкретного учителя, а помочь всей системе образования работать лучше для детей", - объяснили в министерстве.

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Чем важно такое исследование

Запланированное исследование, по данным МОН, поможет лучше понять особенности современного преподавания и потребности педагогов.

Тем временем полученные результаты станут основой для рекомендаций насчет:

поддержки учителей;

обновления программ повышения квалификации;

дальнейшего развития образовательной политики

"Обобщенные результаты исследования должны помочь МОН точнее определять, в какой методической поддержке и профессиональном развитии нуждаются учителя старшей школы", - объяснили в министерстве.

Отмечается, что это - один из способов "опираться на реальный опыт класса, принимая решения для дальнейшего развития реформы НУШ".

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Как работает Teach Secondary

Сообщается, что эксперты-наблюдатели осваивают Teach Secondary - международный инструмент структурированного наблюдения за уроками.

Он помогает описывать (по общим критериям):

как в классе создается безопасная среда и формулируются ожидания насчет поведения;

каким образом учитель проводит урок, проверяет понимание материала, предоставляет обратную связь ученикам и поддерживает их критическое мышление;

как ученики проявляют автономность и настойчивость и взаимодействуют как партнеры.

"Мы знаем, что учителя постоянно повышают квалификацию, но у нас нет исходного замера: какими были учительские практики до повышения квалификации и какими стали после нее", - поделился руководитель Офиса внедрения НУШ при МОН Игорь Хворостяный.

Он добавил, что благодаря наблюдениям в конкретной классной комнате, можно будет зафиксировать динамику и понять, "нужно ли менять или адаптировать образовательную политику".

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Могут ли наблюдатели вмешиваться в урок

В заключение в МОН рассказали, что обучение готовит экспертов к применению Teach Secondary во время наблюдений за уроками.

"Они учатся фиксировать увиденное по индикаторам инструмента", - объяснили гражданам.

Отмечается, что наблюдатели при этом:

не вмешиваются в урок ;

; не составляют личных выводов о профессионализме учителя.

"Их задача - используя общие критерии, четко зафиксировать практики, которые в дальнейшем помогут увидеть общую картину", - подытожили в министерстве.