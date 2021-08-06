Умер Марчук, Крищенко подал в отставку, украинцы завоевали еще две медали на Олимпиаде: новости за 5 августа

Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук, глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку, украинцы завоевали еще две медали на Олимпийских играх в Токио. Подробнее о том, что произошло в четверг, 5 августа - в материале РБК-Украина.

Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук

Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук. Он также представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.

Сообщается, что коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми страдал Марчук, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

Читайте в нашем материале, чем запомнился украинцам легендарный политик.

Глава полиции Киева подал в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал в отставку. Это стало известно 5 августа. Об этом сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах.

Источник подтвердил, что Крищенко подал в отставку. "Он написал рапорт на увольнение", - сообщил собеседник издания.

Выход в финал Хижняка и еще две медали для Украины: итоги дня Олимпиады-2020

В четверг, 5 августа, медальная копилка Украины на Олимпийских играх в Токио пополнилась еще двумя наградами - "серебром" и "бронзой".

Украинка Анжелика Терлюга одержала историческую медаль на Олимпиаде-2020 по каратэ. Она взяла для Украины еще одно "серебро". Украинская каноистка Людмила Лузан завоевала бронзу в гребле. Спортсменка финишировала третьей на дистанции 200 м на соревновании в одиночной гребле в каноэ. Кроме этого в финал соревнований по боксу пробился украинец Александр Хижняк.

Подробнее о выступлениях украинцев в этот день - в материале РБК-Украина.

В Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта"-штамма коронавируса

Штамм коронавирус "Дельта" находится на территории Украины и распространяется. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев.

Главный санврач Игорь Кузин отметил, что наибольший процент новых случаев штамма "Дельта" дают Волынская, Одесская, Тернопольская область, Черновцы и Киев.

Крым, Донбасс и паспортизация: главные заявления из интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Дом". Он ответил на вопросы о войне на Донбассе, деоккупации Крыма, а также рассказал, от кого зависит возвращение оккупированных территорий Украины.

Главные заявления президента-в материале РБК-Украина.

Лионель Месси ушел из "Барселоны"

Лионель Месси официально уходит из испанского футбольного клуба "Барселона". Клуб и Месси не смогли подписать новый контракт из-за финансовых проблем.

"Месси не останется в "Барселоне". Несмотря на то, что клуб и игрок достигли соглашения и явно были намерены подписать новый контракт сегодня, этого не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий", - сообщили в клубе. Поскольку контракт между Месси и "Барселоной" не подписан, игрок не имеет причин в дальнейшем находиться в клубе.

Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили о непогоде 6 августа

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об опасной непогоде. Град, шквалы и грозы стоит ожидать в ряде областей уже 6 августа.

Согласно сообщению, по всей Украине, кроме юго-восточной и восточной части стоит ожидать грозы. Днем отдельные регионы пострадают из-за града и шквалов. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.