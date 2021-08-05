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Стала известна причина смерти Марчука

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Киев, Четверг 05 августа 2021 09:59
Стала известна причина смерти Марчука Фото: бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня стало известно о смерти бывшего премьера Украины Евгения Марчука. В Службе безопасности Украины назвали причину его смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность, сообщили в СБУ.

В пресс-службе сообщили, что роль Евгения Марчука в создании государства трудно переоценить.

"С ним связано и ассоциируется становление СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Напомним, бывший премьер Украины Евгений Марчук умер 5 августа 2021 года. РБК-Украина рассказало, кем он был.

Украинская делегация в ТКГ выразила соболезнования родным и близким покойного.

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