Стала известна причина смерти Марчука

Сегодня стало известно о смерти бывшего премьера Украины Евгения Марчука. В Службе безопасности Украины назвали причину его смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ .

Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность, сообщили в СБУ.

В пресс-службе сообщили, что роль Евгения Марчука в создании государства трудно переоценить.

"С ним связано и ассоциируется становление СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.