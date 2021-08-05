ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили о непогоде 6 августа

Новина українською →
Украина, Четверг 05 августа 2021 14:51
Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили о непогоде 6 августа Фото: ГСЧС предупредила об опасной непогоде 6 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об опасной непогоде. Град, шквалы и грозы стоит ожидать в ряде областей уже 6 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Согласно сообщению, по всей Украине, кроме юго-восточной и восточной части стоит ожидать грозы. Днем отдельные регионы пострадают из-за града и шквалов. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

"Ночью в западных и Житомирской областях, днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди", - добавляет пресс-служба.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что вечером 5 и в течение 6 августа уровень воды в реках может подняться. Спасатели предупреждают о возможных оползнях и подтоплениях.

Также РБК-Украина предупреждала о том, что в ряде областей объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вячеслав Негода ГСЧС шквалы
NEWS
Стала известна причина смерти Марчука
Стала известна причина смерти Марчука
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине