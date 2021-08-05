Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили о непогоде 6 августа
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об опасной непогоде. Град, шквалы и грозы стоит ожидать в ряде областей уже 6 августа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Согласно сообщению, по всей Украине, кроме юго-восточной и восточной части стоит ожидать грозы. Днем отдельные регионы пострадают из-за града и шквалов. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.
"Ночью в западных и Житомирской областях, днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди", - добавляет пресс-служба.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что вечером 5 и в течение 6 августа уровень воды в реках может подняться. Спасатели предупреждают о возможных оползнях и подтоплениях.
Также РБК-Украина предупреждала о том, что в ряде областей объявлена чрезвычайная пожарная опасность.