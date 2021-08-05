Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили о непогоде 6 августа

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об опасной непогоде. Град, шквалы и грозы стоит ожидать в ряде областей уже 6 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Согласно сообщению, по всей Украине, кроме юго-восточной и восточной части стоит ожидать грозы. Днем отдельные регионы пострадают из-за града и шквалов. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. "Ночью в западных и Житомирской областях, днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди", - добавляет пресс-служба.

