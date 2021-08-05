Хижняк прошел в финал Олимпиады и поборется за "золото" для Украины
Фото: боксер Александр Хижняк (GettyImages)
Украинский боксер Александр Хижняк одержал победу над представителем Филиппин Эумиром Марсиалем. Бой состоялся в весовой категории до 75 кг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.
Таким образом, украинец выходит в финал боксерского турнира на Олимпийских играх в Токио.
"В бескомпромиссном, супертяжелом поединке Хижняк борется за путевку в финал со счетом 3:2", - говорится в сообщении.
Финальный бой, в котором и состоится борьба за "золото", пройдет 7 августа.
Напомним, Хижняк в четвертьфинале победил доминиканца Юри Седено-Мартинеса со счетом 4:1.