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Хижняк прошел в финал Олимпиады и поборется за "золото" для Украины

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Четверг 05 августа 2021 09:40
Хижняк прошел в финал Олимпиады и поборется за "золото" для Украины Фото: боксер Александр Хижняк (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Украинский боксер Александр Хижняк одержал победу над представителем Филиппин Эумиром Марсиалем. Бой состоялся в весовой категории до 75 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Таким образом, украинец выходит в финал боксерского турнира на Олимпийских играх в Токио.

"В бескомпромиссном, супертяжелом поединке Хижняк борется за путевку в финал со счетом 3:2", - говорится в сообщении.

Финальный бой, в котором и состоится борьба за "золото", пройдет 7 августа.

Напомним, Хижняк в четвертьфинале победил доминиканца Юри Седено-Мартинеса со счетом 4:1.

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