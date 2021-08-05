Лионель Месси ушел из "Барселоны"
Лионель Месси официально уходит из испанского футбольного клуба "Барселона". Клуб и Месси не смогли подписать новый контракт из-за финансовых проблем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление "Барселоны".
"Месси не останется в "Барселоне". Несмотря на то, что клуб и игрок достигли соглашения и явно были намерены подписать новый контракт сегодня, этого не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий", - сообщили в клубе.
Поскольку контракт между Месси и "Барселоной" не подписан, игрок не имеет причин в дальнейшем находиться в клубе.
"В результате этой ситуации Месси не должен оставаться в ФК «Барселона». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. "Барселона" от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни", - подчеркнули в клубе.
Напомним, в начале июля Месси стал свободным игроком, поскольку его контракт с "Барселоной" закончился. Однако уже в середине июля появилась информация, что "Барселона" договорилась о новом контракте с Месси.