Лионель Месси ушел из "Барселоны"

"Месси не останется в "Барселоне". Несмотря на то, что клуб и игрок достигли соглашения и явно были намерены подписать новый контракт сегодня, этого не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий", - сообщили в клубе.

Поскольку контракт между Месси и "Барселоной" не подписан, игрок не имеет причин в дальнейшем находиться в клубе.