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Лионель Месси ушел из "Барселоны"

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Испания, Четверг 05 августа 2021 20:57
Лионель Месси ушел из "Барселоны" Фото: Лионель Месси (facebook.com leomessi)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лионель Месси официально уходит из испанского футбольного клуба "Барселона". Клуб и Месси не смогли подписать новый контракт из-за финансовых проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление "Барселоны".

"Месси не останется в "Барселоне". Несмотря на то, что клуб и игрок достигли соглашения и явно были намерены подписать новый контракт сегодня, этого не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий", - сообщили в клубе.

Поскольку контракт между Месси и "Барселоной" не подписан, игрок не имеет причин в дальнейшем находиться в клубе.

"В результате этой ситуации Месси не должен оставаться в ФК «Барселона». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. "Барселона" от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни", - подчеркнули в клубе.

Напомним, в начале июля Месси стал свободным игроком, поскольку его контракт с "Барселоной" закончился. Однако уже в середине июля появилась информация, что "Барселона" договорилась о новом контракте с Месси.

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