Крым, Донбасс и паспортизация: главные заявления из интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Дом". Он ответил на вопросы о войне на Донбассе, деоккупации Крыма, а также рассказал, от кого зависит возвращение оккупированных территорий Украины.

Украина должна контролировать границу после вывода войск РФ

Глава государства заявил, что не планирует садиться за стол переговоров с людьми с оружием в руках. По его словам, для выполнения минских договоренностей на Донбассе должна воцариться "тишина".

"А что дальше? Дальше - вывод войск. И что мы должны зайти очень аккуратно, очень аккуратно дойти до нашей границы",- подчеркнул он.

Российская история будет оплакивать оккупацию Крыма

Зеленский заявил, что российская история будет оплакивать решение и шаги властей России по Крыму.

"Извините меня за такие словосочетания, но российская история еще будет оплакивать свои же шаги и решения по Крыму. Почему я говорю сейчас "Крым", а не "Донбасс". А потому что Крым - это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально - возможно, на поколение, на два - так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать", - пояснил глава государства.

Жители ОРДЛО и Крыма должны противостоять оккупации

Президент призвал жителей Донбасса и Крыма противостоять российской оккупации. По его словам, родители и учителя в школах на оккупированных территориях должны доносить детям правду.

"Им сложно, и там опасно, но они должны не соглашаться с тем, что там происходит. Не соглашаться, да. И День Независимости праздновать. Да, не громко, не вывешивая флаг на балконе, потому что это опасно. Не надо. Берегите свою жизнь. Но дети. Детям надо говорить, кто они. Детям, дома", - сказал он.

Все зависит от Путина

Зеленский вспомнил свое обещание завершить войну на Донбассе за один год. Он подчеркнул, что очень хочет, чтобы война закончилась, но все зависит от президента РФ Владимира Путина.

"Президент РФ знает мое мнение: сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями", - подчеркнул президент.

Крым никогда не будет российским

Глава государства подчеркнул, что люди, оккупировавшие Крым, никогда не будут любить полуостров так, как украинцы.

"Это невозможно привить. Это моя земля. Они не будут здесь. Их поколения не будут здесь расти. Это никогда не будет российской территорией. Нельзя прошить голову татарам и сказать, что здесь вас не было. Да хоть перепишите историю. Так невозможно! Все они вернутся домой. Вопрос времени", - заявил Зеленский.

Опасность российской паспортизации в ОРДЛО

Зеленский сравнил выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО с тем, как Россия оккупировала Крым. По его словам, именно такую угрозу сейчас представляет российская паспортизация на Донбассе.

"По сути, паспортизация (в ОРДЛО - ред.) ничем не отличается от паспортизации, которая была в Крыму. Сначала ты раздаешь паспорта РФ, а потом заходишь и говоришь: я защищаю свое население, уже не только русскоязычное. Вот почему это опасно", - пояснил он.

Участие украинцев в выборах РФ - рабство

Президент отреагировал на то, что Россия привлекает украинцев с оккупированных территорий к участию в своих выборах. В частности, россияне планируют разрешить жителям ОРДЛО голосовать на выборах в Госдуму.

"Вторая история с паспортизацией - выборы в Госдуму, то еще куда. И вот украинцы с российскими паспортами - их сажают в автобусы, вывозят, заставляют голосовать. Это рабство какое-то",- отметил Зеленский.

Считаете себя россиянами - то езжайте в РФ

Зеленский призвал жителей оккупированных территорий, которые считают себя россиянами, ехать в Россию и искать там свое место.

"Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считаешь, что "Наше дело правое - нам в РФ, мы русские". Большая ошибка оставаться жить на Донбассе", - подчеркнул он.

В любом случае стена рухнет

Глава государства заявил, что оккупированный Донбасс никогда не станет российской территорией и рано или поздно вернется под контроль Украины.

"Это никогда не будет российской территорией. Просто никогда. Неважно, сколько будет оккупированной. Это как стена в Берлине. Это неважно, в любом случае люди, история воспользуются моментом и стена рухнет. Если не договорятся, все равно, воспользуются моментом люди", - сказал президент.