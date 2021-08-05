Выход в финал Хижняка и еще две медали для Украины: итоги дня Олимпиады-2020

Сегодня, 5 августа, медальная копилка Украины на Олимпийских играх в Токио пополнилась еще двумя наградами - "серебром" и "бронзой". Кроме этого в финал соревнований по боксу пробился украинец Александр Хижняк.

Подробнее о выступлениях украинцев в этот день - в материале РБК-Украина .

Первая награда в гребле

Еще до финала в каноэ-одиночке (200 м) на Людмилу Лузан были большие надежды - к Играм в Токио украинка подходила в статусе вице-чемпионки Европы на этой дистанции и чемпионки на 500 метрах. Да и в полуфинале Лузан продемонстрировала уверенный заплыв, выиграв свою гонку.

В финале украинка стартовала не очень резво, отпустив трех соперниц вперед. Но уже буквально за несколько метров до финиша выдала невероятный рывок, опередив на 0.08 секунды полячку Дороту Боровски и завершив заплыв третьей. "Золото" взяла американка Невин Харрисон, "серебро" - у канадской спортсменки Лоренс Винсент-Лапуан. Эта награда стала первой для украинских гребцов на этих Олимпийских играх.

После Лузан призналась, что финишировав, подумала, что завершила заплыв за пределами пьедестала и уже даже успела расстроиться.

"Заезжала на финиш и чувствовала: вот, здесь последний гребок. И я не поняла, что я в тройке. Мне показалось, что могу быть и четвертая или пятая. Сразу расстроилась: наверное, могла лучше, где-то, может, что-то не так сделала. Поехала прямо, несмотря некуда. Потом я разворачиваюсь и смотрю на табло, и я третья. У меня просто слезы счастья на глазах", - приводит слова украинки "Суспільне. Спорт".

Фото: Людмила Лузан смогла взять "бронзу" ОИ-2020 (noc-ukr.org)

Рубка, нервы, финал

А далее радостных эмоций добавил наш боксер Александр Хижняк (до 75 кг). Правда, во время полуфинального боя с филиппинцем Эмиром Марсиалем переживать пришлось всем. Хижняк в стандартном для себя стиле "танком" пошел на соперника, но тот оказался готовым к этому и оба бойца устроили настоящую рубку. Но к финальному третьему раунду украинец подходил в статусе отстающего - обе трехминутки судьи с минимальным преимуществом отдавали филиппинцу. Но на последний раунд у Марсиаля уже сил практически не оставалась, чего нельзя сказать об украинце. Хижняк все также продолжал идти вперед, разбивая оппонента мощными ударами. В итоге судьи единогласно отдали третий раунд украинцу, что позволило праздновать общую победу со счетом 3:2.

Фото: Александр Хижняк сразится за "золото" Олимпиады (noc-ukr.org)

В финале, который состоится 7 августа, Хижняк встретится с боксером из Бразилии Гебертом Соузой.

Историческая медаль в каратэ

Представительница Одесской области Анжелика Терлюга ехала в Токио как первый номер мирового рейтинга (кумитэ). А поэтому и надежды на медаль были весьма обоснованы. И их украинка оправдала. Она прошла групповой раунд с двумя победами и тремя ничьими, что позволило ей выйти в полуфинал. Здесь ей противостояла каратистка из Тайбэя Тзюнь Вэнь. За секунду до конца боя судьи отдали Вэнь 3 балла, сравняв счет в противостоянии 4:4. Украина пошла вперед в последней атаке и судьи присудили победу именно Терлюге.

В решающем бою украинке противостояла представительница Болгарии Ивет Гаранова. Сперва спортсменки обменялись одним баллом, но далее очки набирала лишь болгарка. В итоге победа Гарановой 5:1 и серебряная медаль для Терлюги на первом соревновании по каратэ на Олимпиадах.

"Я мечтала об этой медаль, правда, другого цвета. Но я сделала все, что могла, сегодня. Я очень извиняюсь, что это не "золото", - заявила после боя Терлюга.

Фото: Анжелика Терлюга уступила в финале, но осталась с "серебром" (noc-ukr.org)

Три украинки в финале по прыжкам в высоту

Сегодня в Токио стартовали еще одни надежды Украины на медали - прыгунью в высоту Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Магучих достаточно уверенно взяла необходимую для финала высоту в 1.95 метра, не взяв по ходу лишь однажды высоту 1.9. А вот Левченко и Геращенко квалифицировались в финал с последней третьей попытки - они также взяли 1.95. В итоге 7 августа в финале из 14 участниц мы увидим сразу три представительницы Украины. Причем Магучих явно в статусе фаворита.

Фото: в финале прыжков в высоту будут выступать Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко (noc-ukr.org)

Без тренера

Еще одна легкоатлетка Марина Килипко сегодня сражалась за медаль в прыжках с шестом. И финишировала на неплохом пятом месте, прыгнув на 4.50 метра. Правда, до медалей не дотянула минимум 35 сантиметров.

После выступлений украинка достаточно эмоционально и со слезами на глазах недоумевала, почему федерация не взяла в Токио ее тренера. Килипко уверена, будь тренер рядом, результат мог быть и лучше.

"Дело в том, что подготовка прошла хорошо. Думаю, что все видели - я готова прыгать 4.70 метра здесь. Сделала все, что от меня зависело. Единственное, что я считаю - должен быть тренер. Это прыжки с шестом, у каждого индивидуально. И никто никак не смог бы мне помочь. Почему здесь не было тренера - до сих пор я не услышала ответа ни от кого", - посетовала спортсменка.

Другие результаты

Женская команда Украины в эстафетном беге 4х400 не смогла пробиться в финал соревнований. В своем забеге украинки Екатерина Климюк, Алина Логвиненко, Виктория Ткачук и Анна Рыжикова финишировали лишь шестыми.

Не смогли сегодня украинские борцы поддержать успешные выступления предыдущих дней. И Василий Михайлов (до 74 кг), и Александр Хоцяновский (до 125 кг) не смогли выиграть свои первые схватки, и покинули Олимпиаду.

Сразу две украинки пробились в финал велотрека в категории кейрин - Любовь Басова и Елена Старикова. Но зацепиться за медали не удалось. Басова финишировала последней - шестой, а Старикова в шаге от медали - четвертой.

Еще две украинские байдарочницы Мария Повх и Юлия Юрийчук имели шанс выйти в финал соревнований, но в полуфинале заняли непроходные четвертое и восьмое места соответственно.

В мужской спортивной ходьбе за медали боролись сразу два представителя Украины - Иван Лосев и Эдуард Забуженко. Но Забуженко завершил соревнования последним из тех, кто финишировал - 52 место, а Лосев был 49-м.

Представитель Украины в современном пятиборье Павел Тимощенко после первого вида - фехтования, занимает восьмое место, имея 232 балла. У лидера британца Джозефа Чунга 250 очков.

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За три дня до завершения Олимпиады Украина имеет в активе 13 наград - 1 "золото", 3 "серебра" и 9 "бронз". В медальном рейтинге мы идем на 36 месте, а по общему количеству медалей - 16-ми. Лидирует по-прежнему Китай - 34 золотых, 24 серебряных и 16 бронзовых медалей.