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Глава полиции Киева подал в отставку

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Киев, Четверг 05 августа 2021 12:25
Глава полиции Киева подал в отставку Фото: глава полиции Киева Андрей Крищенко покидает свой пост (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал в отставку. Это стало известно 5 августа.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах.

Источник подтвердил, что Крищенко подал в отставку.

"Он написал рапорт на увольнение", - сообщил собеседник издания.

Крищенко был заместителем главы Национальной полиции Украины - начальником Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

До этого возглавлял Главное управление внутренних дел города Харькова.

Напомним, вчера Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Он сам написал заявление об увольнении.

Отметим, Геращенко был заместителем Арсена Авакова, который ушел с поста главы МВД.

РБК-Украина писало, что 15 июля Верховная рада приняла отставку Арсена Авакова. Известно, что он подал заявление после просьбы президента Владимира Зеленского. Его пост занял Денис Монастырский.

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