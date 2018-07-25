Пенсионный фонд обещает осуществить в этом месяце полное финансирование

В "Укрпочте" и в Министерстве социальной политики надеются разобраться с проблемой относительно задержек по выплате пенсий уже в ближайшие дни. Так, "Укрпочта" продлила срок выплаты пенсий до 28 июля, сообщил директор финансового департамента "Укрпочты" Артур Муравицкий, передает "112 Украина".

Так, Муравицкий отметил, что Пенсионный фонд обещает осуществить в этом месяце полное финансирование.

"Мы продлили срок выплаты до 28 июля, и мы приложим максимальные усилия, чтобы граждане получили пенсии вовремя", - добавил он.

Он также сообщил, что задержки с финансированием возникли во второй половине июля.

"Во второй половине этого месяца начали происходить определенные задержки с финансированием Пенсионным фондом этих выплат. "Укрпочта" соответственно не имеет этих средств для выплаты пенсионерам", - рассказал Муравицкий и пообещал, что как только финансирование поступит - пенсии будут выплачены.

В свою очередь заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир отметил, что вчера в "Укрпочту" поступила значительная сумма на пенсионные выплаты, а финансирование завершится в ближайшие дни.

"И сегодня будут выплаты, потому что вчера профинансирована "Укрпочта", предоставлена достаточно большая сумма. Выплата продолжается. Завершение мы ожидаем за несколько дней", - сказал он.

Согласно прогнозам Шамбира, в следующем месяце не будет таких больших проблем с выплатами.

Напомним, вчера, 24 июля, "Укрпочта" сообщила, что задержки выплаты пенсий связаны с временными техническими задержками финансирования Пенсионным фондом.

Кроме того, ситуацию из задержкой по выплате пенсий прокомментировали и в Пенсионном фонде. Так, согласно информации пресс-службы ПФУ, Задержка социальных выплат Пенсионным фондом Украины связана с кассовым разрывом поступлений единого социального взноса.

Это означает, что временно нет денег, которые необходимы для финансирования следующих расходов по бюджету.

В свою очередь глава государства Петр Порошенко заявил, что "Укрпочта" будет работать в обычном режиме, пока не будет найден компромисс в вопросе выплаты пенсий, из-за намерения компании прекратить ее выдачу.

Отметим, ранее Верховный суд Украины пришел к выводу, что в случае нарушения законодательства о пенсионном обеспечении органом, который назначает и выплачивает пенсию, административный иск с требованиями, связанными с выплатами сумм пенсии за прошедшее время, в том числе сумм ее составляющих, может быть подан без ограничения шестимесячным сроком.