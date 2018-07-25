Пенсійний фонд обіцяє здійснити в цьому місяці повне фінансування

В "Укрпошті" і в Міністерстві соціальної політики сподіваються розібратися з проблемою щодо затримок з виплати пенсій вже у найближчі дні. Так, "Укрпошта" продовжила термін виплати пенсій до 28 липня, повідомив директор фінансового департаменту "Укрпошти" Артур Муравицький, передає "112 Україна".

Так, Муравицький зазначив, що Пенсійний фонд обіцяє здійснити в цьому місяці повне фінансування.

"Ми продовжили термін виплати до 28 липня, і ми докладемо максимальних зусиль, щоб громадяни отримали пенсії вчасно", - додав він.

Він також повідомив, що затримки з фінансуванням виникли у другій половині липня.

"У другій половині цього місяця почали відбуватися певні затримки з фінансуванням Пенсійним фондом цих виплат. "Укрпошта" відповідно не має цих коштів для виплати пенсіонерам", - розповів Муравицький і пообіцяв, що як тільки фінансування надійде - пенсії будуть виплачені.

У свою чергу заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір зазначив, що вчора в "Укрпошту" надійшла значна сума на пенсійні виплати, а фінансування завершиться в найближчі дні.

"І сьогодні будуть виплати, тому що вчора профінансована "Укрпошта", надана досить велика сума. Виплата продовжується. Завершення ми очікуємо за кілька днів", - сказав він.

Згідно з прогнозами Шамбіра, у наступному місяці не буде таких великих проблем з виплатами.

Нагадаємо, вчора, 24 липня, "Укрпошта" повідомила, що затримки виплати пенсій пов'язані з тимчасовими технічними затримками фінансування Пенсійним фондом.

Крім того, ситуацію з затримкою з виплати пенсій прокоментували і в Пенсійному фонді. Так, згідно з інформацією прес-служби ПФУ, Затримка соціальних виплат Пенсійним фондом України пов'язана з касовим розривом надходжень єдиного соціального внеску.

Це означає, що тимчасово немає грошей, які необхідні для фінансування таких витрат з бюджету.

У свою чергу глава держави Петро Порошенко заявив, що "Укрпошта" буде працювати у звичайному режимі, поки не буде знайдений компроміс в питанні виплати пенсій, через наміри компанії припинити її видачу.

Зазначимо, раніше Верховний суд України дійшов висновку, що у разі порушення законодавства про пенсійне забезпечення органом, який призначає і виплачує пенсію, адміністративний позов з вимогами, пов'язаними з виплатами сум пенсії за минулий час, у тому числі сум її складових, може бути поданий без обмеження шестимісячним терміном.