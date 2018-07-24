В "Укрпочте" назвали причину задержки пенсий

В компании заверили, что будут своевременно сообщать клиентам об изменениях в графике выплаты пенсий

"Укрпочта" сообщила, что задержки выплаты пенсий связаны с временными техническими задержками финансирования Пенсионным фондом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Укрпочте" отметили, что работают в штатном режиме, а выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме.

"Уважаемые клиенты! "Укрпочта" работает в штатном режиме. На сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий. Информируем, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме", - сказано в сообщении.

Кроме того, в компании заверили, что будут своевременно сообщать клиентам о возобновлении финансирования и изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.

"Уверяем наших клиентов, "Укрпочта" делает все возможное для обеспечения быстрой выплаты пенсий", - говорится в сообщении.

Напомним, как писало РБК-Украина, глава государства Петр Порошенко заявил, что "Укрпочта" будет работать в обычном режиме, пока не будет найден компромисс в вопросе выплаты пенсий, из-за намерения компании прекратить ее выдачу.

В начале мая агентство писало, что "Укрпочта" закроет часть отделений в небольших деревнях, заменив их почтальонами, которые будут передвигаться на автомобилях.