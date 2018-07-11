Порошенко: "Укрпочта" должна работать в обычном режиме до решения вопроса по пенсиям

Порошенко прокомментировал заявление "Укрпочты" по сокращению отделений и намерении прекратить выплату пенсий

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Укрпочта" должна работать в обычном режиме, пока не будет найден компромисс в вопросе выплаты пенсий, из-за намерений "Укрпочты" прекратить ее выдачу. Об этом Порошенко написал в Twitter.

Так, Порошенко выразил поддержку жителям сельской местности, которые возмущены заявлением "Укрпочты" о намерении сократить количество отделений в селах и прекратить выплату пенсий.

"Считаю это категорически неприемлемым!", - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, глава государства призвал министра социальной политики Андрея Реву и министра инфраструктуры Владимира Омеляна, а также, и.о. гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского и председателя правления Пенсионного фонда Алексея Зарудного найти компромисс.

Так, Порошенко предлагает указанным лицам найти другую модель, которую введут в действие по решению правительства, а до тех пор система будет работать в привычном для населения режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" хочет закрыть часть своих отделений в селах.