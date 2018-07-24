В Пенсионном фонде объяснили задержки с выплатами

С начала июля на выплату пенсий ПФУ направил 24,9 млрд гривен

Задержка социальных выплат Пенсионным фондом Украины (ПФУ) связана с кассовым разрывом поступлений единого социального взноса. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ во вторник, 24 июля.

Это означает, что временно нет денег, которые необходимы для финансирования следующих расходов по бюджету.

"Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса... Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме", - отметили в Фонде.

Также в ведомстве добавили, что с начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 миллиарда гривен, в том числе 1,7 млрд гривен - в течение 24 июля.

Напомним, как сообщали в ПФУ 15 июня 2018 года, Фонд выплатил 67,4% пенсий от месячной потребности в средствах.

Отметим, что Верховный суд Украины пришел к выводу, что в случае нарушения законодательства о пенсионном обеспечении органом, который назначает и выплачивает пенсию, административный иск с требованиями, связанными с выплатами сумм пенсии за прошедшее время, в том числе сумм ее составляющих, может быть подан без ограничения шестимесячным сроком.