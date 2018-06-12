Верховний суд роз'яснив, як подавати позов на відновлення не нарахованої з вини ПФУ пенсії

Позов може бути подано без обмеження 6-місячним строком

Верховний суд дійшов висновку, що у разі порушення законодавства про пенсійне забезпечення органом, що призначає і виплачує пенсію, адміністративний позов з вимогами, пов’язаними з виплатами сум пенсії за минулий час, у тому числі сум її складових, може бути подано без обмеження шестимісячним строком. Про це повідомляє прес-служба суду.

Вказано, що такого висновку суд дійшов, розглянувши справу за позовом внутрішньо переміщеної особи до об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова про визнання протиправним припинення виплати позивачеві пенсії з 1 березня 2016 року та зобов’язання поновити виплату пенсії, починаючи з дня припинення.

Зазначається, що суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов частково - зобов’язали управління ПФУ поновити виплату пенсії з 8 березня 2017 року. Вимоги, що стосувалися періоду з 1 березня 2016 року по 7 березня 2017 року, залишили без розгляду, мотивуючи тим, що позивачка пропустила піврічний строк звернення до суду, оскільки звернулася до суду 8 вересня 2017 року.

Так, позивачка перебуває на обліку в органах ПФУ з 1998 року та отримує пенсію за віком. Через збройний конфлікт на Донбасі у 2015 році вона переїхала до Харкова та була взята на облік як внутрішньо переміщена особа. З 1 березня 2016 року жінці припинили нараховувати та виплачувати пенсію відповідно до списків управління праці та соціального захисту населення районної адміністрації Харківської міської ради до з’ясування фактичного місця проживання.

За словами позивачки, через похилий вік та незадовільний стан здоров’я вона тимчасово переїхала до м. Шахтарськ Донецької області для отримання необхідної медичної допомоги, де й перебуває. Об’єктивної можливості пройти перевірку постійного місця проживання у Харкові жінка не мала.

"Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду врахував, що пенсія за своєю правовою природою є єдиним джерелом існування пенсіонера, доходом та власністю. Нараховані суми пенсії, на виплату якої пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження шестимісячним строком (у межах загального строку позовної давності) з нарахуванням компенсації втрати частини доходів", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, у травні Конституційний суд України (КСУ) визнав конституційним позбавлення ветеранів праці ряду пільг.