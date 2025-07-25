ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україну прибула нова система ППО Patriot, - The Telegraph

П'ятниця 25 липня 2025 11:42
UA EN RU
В Україну прибула нова система ППО Patriot, - The Telegraph Фото: в Україну прибула нова система ППО Patriot (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна на цьому тижні отримала нову систему протиповітряної оборони Patriot, доставка якої раніше обговорювалась з представниками німецького уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними The Telegraph, після того як президент США Дональд Трамп оголосив про виділення 10 млрд доларів допомоги для України та пригрозив запровадженням жорстких торгівельних мит проти РФ і країн, що купують її енергоносії, вже до кінця того тижня в Україну прибула нова система Patriot.

"Завдяки угоді з Німеччиною до України вже прибула нова ракетна система ППО Patriot та додаткові ракети до неї", - зазначили джерела видання.

Patriot для України

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні систем ППО Patriot коштом союзників по НАТО. Він заявив, що Київ отримає 17 комплексів.

Більше того, на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" учасники пообіцяли Києву допомогу в посиленні ППО.

Міністр оборони Німеччини повідомив, що його країна готова передати два комплекси Patriot. Однак відразу попередив, що це можливо лише за умови їхньої швидкої заміни.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також оголосив, що його країна готова зробити істотний внесок у передачу Україні американських систем.

Також 22 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що Берлін і Норвегія зроблять для ППО України "важливий внесок".

Попри це, 23 липня у Німеччині заявили, що оборонні системи Patriot, про які говорив президент США Дональд Трамп, не надійдуть до України раніше весни 2026 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО
Новини
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті