В Україну прибула нова система ППО Patriot, - The Telegraph

Україна на цьому тижні отримала нову систему протиповітряної оборони Patriot, доставка якої раніше обговорювалась з представниками німецького уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

"Завдяки угоді з Німеччиною до України вже прибула нова ракетна система ППО Patriot та додаткові ракети до неї", - зазначили джерела видання.

За даними The Telegraph, після того як президент США Дональд Трамп оголосив про виділення 10 млрд доларів допомоги для України та пригрозив запровадженням жорстких торгівельних мит проти РФ і країн, що купують її енергоносії, вже до кінця того тижня в Україну прибула нова система Patriot.

Patriot для України

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні систем ППО Patriot коштом союзників по НАТО. Він заявив, що Київ отримає 17 комплексів.

Більше того, на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" учасники пообіцяли Києву допомогу в посиленні ППО.

Міністр оборони Німеччини повідомив, що його країна готова передати два комплекси Patriot. Однак відразу попередив, що це можливо лише за умови їхньої швидкої заміни.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також оголосив, що його країна готова зробити істотний внесок у передачу Україні американських систем.

Також 22 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що Берлін і Норвегія зроблять для ППО України "важливий внесок".

Попри це, 23 липня у Німеччині заявили, що оборонні системи Patriot, про які говорив президент США Дональд Трамп, не надійдуть до України раніше весни 2026 року.

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