ЗСУ уразили російський аеродром "Ахтубінськ" в Астрахані та дронопорт "Цимбулова"

У ніч на 15 листопада Сили оборони вдарили по двох місцях, звідки Росія піднімає в небо літаки та ударні дрони для атак по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Уражена важлива ціль - аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області, розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Це не звичайне летовище: тут базується 929-й державний льотно-випробувальний центр Міноборони РФ - один з основних російських центрів випробування нової військової авіаційної техніки та озброєння.

Саме тут "обкатують" новітні літаки й ракети, перш ніж відправити їх на війну проти України.

Крім того, "Ахтубінськ" використовують для базування Су-34, які скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції.

Після ураження на аеродромі зафіксовано потужну вторинну детонацію на складі з комплектами до авіаційних керованих ракет.



Також українські воїни поцілили в рухомий радіовисотомір ПРВ-13. Важливий для аеродрому комплекс, призначений для вимірювання висоти польоту повітряних об'єктів та визначення їхніх координат.

Друга ціль розташована в районі н.п Цимбулова Орловської області. Там уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів - так званий дронопорт "Цимбулова".

Звідти росіяни запускають безпілотники по українських містах, енергетиці та цивільній інфраструктурі України.