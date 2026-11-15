ua en ru
Нд, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ уразили російський аеродром "Ахтубінськ" в Астрахані та дронопорт "Цимбулова"

14:38 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
ЗСУ уразили російський аеродром "Ахтубінськ" в Астрахані та дронопорт "Цимбулова" Фото: ЗСУ уразили російський аеродром "Ахтубінськ" в Астрахані та дронопорт "Цимбулова" (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У ніч на 15 листопада Сили оборони вдарили по двох місцях, звідки Росія піднімає в небо літаки та ударні дрони для атак по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Уражена важлива ціль - аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області, розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Це не звичайне летовище: тут базується 929-й державний льотно-випробувальний центр Міноборони РФ - один з основних російських центрів випробування нової військової авіаційної техніки та озброєння.

Саме тут "обкатують" новітні літаки й ракети, перш ніж відправити їх на війну проти України.

Крім того, "Ахтубінськ" використовують для базування Су-34, які скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції.

Після ураження на аеродромі зафіксовано потужну вторинну детонацію на складі з комплектами до авіаційних керованих ракет.

Також українські воїни поцілили в рухомий радіовисотомір ПРВ-13. Важливий для аеродрому комплекс, призначений для вимірювання висоти польоту повітряних об'єктів та визначення їхніх координат.

Друга ціль розташована в районі н.п Цимбулова Орловської області. Там уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів - так званий дронопорт "Цимбулова".

Звідти росіяни запускають безпілотники по українських містах, енергетиці та цивільній інфраструктурі України.

Нагадаємо, у Татарстані після атаки Сил оборони України в ніч на 15 листопада спалахнула пожежа на нафтохімічному заводі та НПЗ, а в Брянській області ЗСУ уразили підприємство, яке виробляє вертольоти.

Також у Таганрозі після атаки дронів пошкоджені електропідстанції, через що зупинили рух поїздів, а на трасі Р-280 пошкоджено міст.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Генштаб ЗСУ Збройні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
Розвідка Ізраїлю попередила США про плани Ірану вбити Трампа, - ЗМІ
Розвідка Ізраїлю попередила США про плани Ірану вбити Трампа, - ЗМІ
Аналітика
Йдіть в "оборонку": інтерв'ю зі студентом, який створив компанію з виробництва дронів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Йдіть в "оборонку": інтерв'ю зі студентом, який створив компанію з виробництва дронів