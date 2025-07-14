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"Ми за них не платимо": Трамп заявив, що США відправлять Україні Patriot

Понеділок 14 липня 2025 04:07
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"Ми за них не платимо": Трамп заявив, що США відправлять Україні Patriot Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відправлять Україні Patriot, а також іншу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Bloomberg.

"Ми відправимо їм "Patriots", яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін дійсно здивував багатьох. Він говорить, красиво, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", - сказав Трамп журналістам.

При цьому в західних ЗМІ розходиться інформація про те, що саме мав на увазі президент США. Одні ЗМІ пишуть, що йдеться про ракети до Patriot, інші - що йдеться і про самі системи ППО, ще низка ЗМІ пишуть, що Трамп мав на увазі і ракети, і самі зенітно-ракетні комплекси.

Крім того, глава Білого дому не назвав точну кількість Patriot, які планує відправити в Україну. Однак він заявив, що Євросоюз відшкодує Америці їхню вартість.

"По суті, ми збираємося постачати їм різні зразки дуже складної військової техніки. Вони платитимуть нам за це 100%, і саме цього ми й хочемо", - додав Трамп, спілкуючись із журналістами.

Зустрічі в США щодо України та можлива передача Patriot

Нагадаємо, що на цьому тижні Трамп планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити Україну та інші питання.

Крім того, в інтерв'ю FT міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що сьогодні має зустрітися з главою Пентагону. Зокрема, він обговорить з ним пропозицію, зроблену місяць тому, щоб Німеччина отримала дозвіл на купівлю двох систем ППО Patriot для України.

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Сполучені Штати Америки ППО Дональд Трамп Війна в Україні
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