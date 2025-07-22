Нідерланди допоможуть передати Україні системи Patriot, - міністр оборони

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку чиновника у соцмережі Х.

Під час онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України, міністр нагадав, що "ми самостійно надаємо додаткові засоби ППО: боєприпаси для F-16, засоби протидії дронам, радари тощо".

У відповідній заяві на сайті Міноборони, Брекельманс зазначив, що російська повітряна кампанія терору "останнім часом досягає нових рівнів", оскільки "мета Росії проста - зламати непохитний український народ".

"Ми не можемо цього допустити. Тому ми хочемо зробити суттєвий внесок у додаткову протиповітряну оборону для України. Багато вже зроблено, але потрібно більше. Тільки продовжуючи невпинно і масово підтримувати Україну та посилюючи тиск на Росію, ми змусимо Росію сісти за стіл переговорів", - зазначив міністр.

Європа не має відставати

Брекельманс повідомив, що наразі проводяться консультації зі США та іншими союзниками щодо американської ініціативи постачання додаткових систем озброєння, включно з системами ППО Patriot. За його словами, "важливо, щоб свій внесок зробила вся Європа".

"Україна захищає лінію фронту проти російської агресії для всієї Європи. Якщо Росія зможе прорватися, це одразу створить більшу загрозу для решти Європи і НАТО", - підкреслив керівник оборонного відомства.

У Міноборони зазначили, що забезпечення протиповітряної оборони є важливим пріоритетом військової підтримки України з боку Нідерландів.

"Окрім системи Patriot, уряд країни також передав 24 винищувачі F-16 та відповідні боєприпаси і запасні частини, кілька зенітних гармат і системи I-HAWK. Також наша країна надає Україні радари для виявлення дронів та морські судна з засобами протиповітряної оборони", - нагадали у відомства.