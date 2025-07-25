В Украину прибыла новая система ПВО Patriot, - The Telegraph

Украина на этой неделе получила новую систему противовоздушной обороны Patriot, доставка которой ранее обсуждалась с представителями немецкого правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

"Благодаря соглашению с Германией в Украину уже прибыла новая ракетная система ПВО Patriot и дополнительные ракеты к ней", - отметили источники издания.

По данным The Telegraph, после того как президент США Дональд Трамп объявил о выделении 10 млрд долларов помощи для Украины и пригрозил введением жестких торговых пошлин против РФ и стран, покупающих ее энергоносители, уже к концу той недели в Украину прибыла новая система Patriot.

Patriot для Украины

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО. Он заявил, что Киев получит 17 комплексов.

Более того, на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" участники пообещали Киеву помощь в усилении ПВО.

Министр обороны Германии сообщил, что его страна готова передать два комплекса Patriot. Однако сразу предупредил, что это возможно только при условии их быстрой замены.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также объявил, что его страна готова сделать существенный вклад в передачу Украине американских систем.

Также 22 июля канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что Берлин и Норвегия сделают для ПВО Украины "важный вклад".

Несмотря на это, 23 июля в Германии заявили, что оборонные системы Patriot, о которых говорил президент США Дональд Трамп, не поступят в Украину раньше весны 2026 года.

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