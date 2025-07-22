Німеччина передасть Україні два Patriot, якщо вони будуть швидко замінені, - Пісторіус
Німеччина готова передати Україні два зенітно-ракетні комплекси Patriot. Однак це буде зроблено за умови їхньої швидкої заміни.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.
"Ми можемо передати дві наші системи, але не в тому разі, якщо в нас не буде надійних гарантій, що вони будуть замінені протягом, скажімо, шести-восьми місяців", - сказав Пісторіус.
За його словами, це пов'язано із забезпеченням оперативного та навчального потенціалу Бундесверу.
"Ми втратимо здатність до навчання, якщо через відсутність систем не зможемо проводити тренування впродовж року, півтора чи навіть двох років", - наголосив німецький міністр.
Він зазначив, що наразі триває пошук рішень щодо передачі Україні Patriot.
"Наразі ми шукаємо рішення, за допомогою яких ми зможемо певною мірою ідентифікувати системи Patriot у Європі. Це не безнадійно, але обов'язковою умовою є те, щоб країни, які їх мають, були готові передати їх зараз, щоб інші могли за них заплатити, і вони могли потрапити до України", - додав Пісторіус.
Patriot для України
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні додаткових систем ППО Patriot, однак їх оплатять союзники по НАТО.
Загалом Трамп пообіцяв передати Україні 17 комплексів Patriot.
У понеділок, 21 липня, відбулася 29-та зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Під час засідання учасники коаліції пообіцяли Києву допомогу в посиленні протиповітряної оборони системами Patriot.
Зокрема, Німеччина та США домовилися про передачу Україні п'яти систем Patriot.
Зазначається, що хоча Трамп заявив, що системи надійдуть на озброєння України досить швидко, на виконання угоди можуть піти місяці.
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