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Постачання Patriot і обслуговування F-16: Шмигаль назвав ключові рішення на "Рамштайні"

Київ, Понеділок 21 липня 2025 18:48
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Постачання Patriot і обслуговування F-16: Шмигаль назвав ключові рішення на "Рамштайні" Фото: Денис Шмигаль, міністр оборони України (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 21 липня, відбулася 29-та зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). Зокрема, українську ППО пообіцяли посилити системами Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля у Facebook.

Головні результати

"Під час засідання у форматі "Рамштайн" отримали важливий сигнал: вільний світ - на боці України та миру. Разом із партнерами зосередилися на головному зміцненні оборонного потенціалу української армії", - зазначив він.

Міністр також перерахував ключові рішення партнерів:

  • США - запускають спільно з НАТО новий механізм, який дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Обговорено конкретні параметри цієї ініціативи. Німеччина вже приєднується до поставок п'яти систем Patriot, їх мають передати незабаром;
  • Німеччина - передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів;
  • Канада - продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через "данську модель" і виділяє 20 млн канадських доларів (понад 14,6 млрд доларів США) на обслуговування українських танків;
  • Нідерланди - надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16;
  • Норвегія - у 2025 році загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн - на закупівлю в українського ОПК;

Швеція - готує новий пакет із засобами ППО, артилерією і технікою.

Хто брав участь

За словами Шмигаля, 29-та зустріч у форматі "Рамштайн" об'єднала 52 країни та організації. Її очолили міністр оборони Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У засіданні, зокрема, брали участь міністр оборони США Піт Хегсет, командувач Європейського командування ЗС США і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич і генсек НАТО Марк Рютте.

При цьому до української делегації увійшли:

  • секретар РНБО Рустем Умеров;
  • головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський;
  • начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов; начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов;
  • перший заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Обіцянка Пісторіуса

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час "Рамштайну" пообіцяв, що Німеччина разом зі США забезпечать постачання в Україну п'яти систем Patriot.

Такі системи є гранично важливими для української ППО, оскільки вони можуть знищувати ворожі балістичні ракети.

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