Постачання Patriot і обслуговування F-16: Шмигаль назвав ключові рішення на "Рамштайні"

У понеділок, 21 липня, відбулася 29-та зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). Зокрема, українську ППО пообіцяли посилити системами Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля у Facebook .

Головні результати

"Під час засідання у форматі "Рамштайн" отримали важливий сигнал: вільний світ - на боці України та миру. Разом із партнерами зосередилися на головному зміцненні оборонного потенціалу української армії", - зазначив він.

Міністр також перерахував ключові рішення партнерів:

США - запускають спільно з НАТО новий механізм, який дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Обговорено конкретні параметри цієї ініціативи. Німеччина вже приєднується до поставок п'яти систем Patriot, їх мають передати незабаром;

- запускають спільно з НАТО новий механізм, який дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Обговорено конкретні параметри цієї ініціативи. Німеччина вже приєднується до поставок п'яти систем Patriot, їх мають передати незабаром; Німеччина - передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів;

- передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів; Канада - продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через "данську модель" і виділяє 20 млн канадських доларів (понад 14,6 млрд доларів США) на обслуговування українських танків;

- продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через "данську модель" і виділяє 20 млн канадських доларів (понад 14,6 млрд доларів США) на обслуговування українських танків; Нідерланди - надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16;

- надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16; Норвегія - у 2025 році загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн - на закупівлю в українського ОПК;

Швеція - готує новий пакет із засобами ППО, артилерією і технікою.

Хто брав участь

За словами Шмигаля, 29-та зустріч у форматі "Рамштайн" об'єднала 52 країни та організації. Її очолили міністр оборони Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У засіданні, зокрема, брали участь міністр оборони США Піт Хегсет, командувач Європейського командування ЗС США і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич і генсек НАТО Марк Рютте.

При цьому до української делегації увійшли: