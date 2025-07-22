Німеччина і Норвегія оплатять системи Patriot для України: слово за США

Німеччина та Норвегія зроблять "важливий внесок" у постачання Україні американської системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре у Берліні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

"Україні потрібна наша підтримка. На щастя, США готові постачати Україні зброю, зокрема за фінансової участі європейських партнерів. Німеччина і Норвегія зроблять важливий внесок", - сказав очільник німецького уряду.

Стьоре підтвердив готовність Норвегії взяти участь у фінансуванні в співпраці з Німеччиною. Однак наголосив, що остаточну угоду ще не укладено.

Глава норвезького уряду зазначив, що Німеччина має дві системи Patriot, які готова передати Україні. Однак Берлін хоче гарантій їхнього заміщення.

"Їх (системи. - ред.) слід оперативно поповнити в Німеччині. Тут у гру вступають США. Трамп заявив, що готовий цьому посприяти, але досі немає чіткості щодо термінів. Це питання слід прояснити", - зазначив прем'єр.

Стьоре також закликав США чітко пояснити, на якому етапі перебуває підготовка до постачання систем Patriot для України.

Він назвав "хорошим початком" заяву президента США Дональда Трампа про готовність сприяти передачі систем, але додав, що "потрібне чітке розуміння".

"Коли все буде узгоджено - а я сподіваюся, що це станеться скоро - Норвегія готова розділити витрати", - зазначив прем'єр Норвегії.