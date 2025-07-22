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Німеччина і Норвегія оплатять системи Patriot для України: слово за США

Вівторок 22 липня 2025 02:44
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Німеччина і Норвегія оплатять системи Patriot для України: слово за США Фото: зенітний ракетний комплекс Patriot (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Німеччина та Норвегія зроблять "важливий внесок" у постачання Україні американської системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре у Берліні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

"Україні потрібна наша підтримка. На щастя, США готові постачати Україні зброю, зокрема за фінансової участі європейських партнерів. Німеччина і Норвегія зроблять важливий внесок", - сказав очільник німецького уряду.

Стьоре підтвердив готовність Норвегії взяти участь у фінансуванні в співпраці з Німеччиною. Однак наголосив, що остаточну угоду ще не укладено.

Глава норвезького уряду зазначив, що Німеччина має дві системи Patriot, які готова передати Україні. Однак Берлін хоче гарантій їхнього заміщення.

"Їх (системи. - ред.) слід оперативно поповнити в Німеччині. Тут у гру вступають США. Трамп заявив, що готовий цьому посприяти, але досі немає чіткості щодо термінів. Це питання слід прояснити", - зазначив прем'єр.

Стьоре також закликав США чітко пояснити, на якому етапі перебуває підготовка до постачання систем Patriot для України.

Він назвав "хорошим початком" заяву президента США Дональда Трампа про готовність сприяти передачі систем, але додав, що "потрібне чітке розуміння".

"Коли все буде узгоджено - а я сподіваюся, що це станеться скоро - Норвегія готова розділити витрати", - зазначив прем'єр Норвегії.

Системи Patriot для України

Минулого тижня президент Дональд Трамп анонсував передачу Україні додаткових систем ППО Patriot, але зауважив, що їх оплатять союзники по НАТО.

Зокрема, Трамп пообіцяв передати Україні 17 комплексів Patriot.

У понеділок, 21 липня, відбулася 29-та зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Під час засідання учасники коаліції пообіцяли Києву допомогу в посиленні протиповітряної оборону системами Patriot.

Зокрема, Німеччина та США домовилися про передачу Україні п'яти систем Patriot.

Хоча Трамп заявив, що системи надійдуть на озброєння України досить швидко, на виконання угоди можуть піти місяці.

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