Україна не отримає анонсовані Трампом Patriot до весни 2026: Spiegel пояснив причини

Оборонні системи Patriot, про які говорив президент США Дональд Трамп, не надійдуть до України раніше весни 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Як виявилось, швидкі постачання рятівного обладнання в Україну є складним завданням, навіть після того, як минулого тижня Трамп в Овальному кабінеті в присутності генерального секретаря НАТО Марка Рютте оголосив, що відправить в Україну цілий арсенал зброї, серед якої й так необхідні українському президенту Володимиру Зеленському Patriot.

"Це не безнадійно", - сказав міністр оборони Німеччини Пісторіус.

Варто зауважити, що умовою передачі озброєння є те, "що країни, які мають таку зброю, готові її зараз віддати, щоб інші могли за неї заплатити й вона потрапила в Україну".

Адже, як з'ясувалося, США вважають, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів, а потім отримати заміну, коли американський виробник RTX Corporation перенесе їх уперед у черзі на поставку.

Проблема полягає в тому, що, за даними урядових кіл, перша система буде доступна не раніше ніж через вісім місяців, а саме навесні 2026 року.

Виявляється, лише тоді Німеччина зможе тоді отримати батарею, яка спочатку мала бути відправлена до Швейцарії.

Ба більше, за даними видання, всі інші партнери потребуватимуть ще більше часу для доставки.