Украину накроет новая порция холода: как изменится погода завтра и где будут заморозки
В Украину продолжает заходить холодный воздух с севера, который существенно портит апрельскую погоду. Синоптики предупреждают не только об осадках, но и об опасных порывах ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
От чего будет зависеть погода завтра
Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки 8 апреля, неуютную погоду в Украине будет обусловливать тыловая часть циклона (с центром - к востоку от нашей территории).
Кроме того, на высотах будет находиться холодная воздушная масса.
Она будет дополняться "новыми порциями холода с северных направлений".
Что будет с осадками и ветром в Украине
Погода по Украине завтра ожидается облачная, с прояснениями.
Прогнозируют также небольшой дождь. Ночью - с мокрым снегом.
В Карпатах - небольшой снег.
Ветер будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Днем местами вероятны порывы 15-20 м/с:
- в западных областях;
- в Винницкой области;
- в Житомирской области.
Чего ждать от температуры воздуха
Температура воздуха по Украине ближайшей ночью ожидается около 1-6 градусов тепла.
"На поверхности почвы, на Закарпатье и северо-востоке страны и в воздухе заморозки 0-3°C", - сообщили специалисты Укргидрометцентра.
Днем прогнозируют от 4 до 9 градусов тепла.
В Карпатах температура воздуха ночью и днем - около 0-3 градусов мороза.
Прогноз погоды по Украине на 8 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Какую погоду прогнозируют в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 8 апреля также будет облачной, с прояснениями.
Ожидается также небольшой дождь. Ночью - с мокрым снегом.
Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - около 1-3 градусов тепла;
- по области - от 1 до 6 градусов тепла (на поверхности почвы - заморозки 0-3°C).
Температура воздуха днем:
- в Киеве - около 6-8 градусов тепла;
- по области - от 4 до 9 градусов тепла.
