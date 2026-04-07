ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украину накроет новая порция холода: как изменится погода завтра и где будут заморозки

17:24 07.04.2026 Вт
2 мин
Местами вероятен дождь и даже мокрый снег
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине завтра будет облачная, но с прояснениями (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украину продолжает заходить холодный воздух с севера, который существенно портит апрельскую погоду. Синоптики предупреждают не только об осадках, но и об опасных порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

От чего будет зависеть погода завтра

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки 8 апреля, неуютную погоду в Украине будет обусловливать тыловая часть циклона (с центром - к востоку от нашей территории).

Кроме того, на высотах будет находиться холодная воздушная масса.

Она будет дополняться "новыми порциями холода с северных направлений".

Что будет с осадками и ветром в Украине

Погода по Украине завтра ожидается облачная, с прояснениями.

Прогнозируют также небольшой дождь. Ночью - с мокрым снегом.

В Карпатах - небольшой снег.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем местами вероятны порывы 15-20 м/с:

  • в западных областях;
  • в Винницкой области;
  • в Житомирской области.

Чего ждать от температуры воздуха

Температура воздуха по Украине ближайшей ночью ожидается около 1-6 градусов тепла.

"На поверхности почвы, на Закарпатье и северо-востоке страны и в воздухе заморозки 0-3°C", - сообщили специалисты Укргидрометцентра.

Днем прогнозируют от 4 до 9 градусов тепла.

В Карпатах температура воздуха ночью и днем - около 0-3 градусов мороза.

Украину накроет новая порция холода: как изменится погода завтра и где будут заморозкиПрогноз погоды по Украине на 8 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 8 апреля также будет облачной, с прояснениями.

Ожидается также небольшой дождь. Ночью - с мокрым снегом.

Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Украину накроет новая порция холода: как изменится погода завтра и где будут заморозкиПрогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - около 1-3 градусов тепла;
  • по области - от 1 до 6 градусов тепла (на поверхности почвы - заморозки 0-3°C).

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 6-8 градусов тепла;
  • по области - от 4 до 9 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал, почему Украину накрыло резкое похолодание (с заморозками и мокрым снегом) и потеплеет ли к Пасхе.

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Экология Погода в Киеве Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
