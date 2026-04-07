Сильний вітер та дощ зі снігом вдарять по Україні: де оголосили штормове попередження
Сильний вітер охопив Київщину та місто Київ - синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності через пориви, що можуть порушити роботу комунальних служб і транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Попередження діє вже зараз і триватиме до кінця дня 7 квітня.
Пориви вітру сягають 15-20 м/с. Оголошено перший, жовтий рівень небезпечності.
Ускладнення можуть спостерігатися у роботі енергетичних підприємств, на будівельньних об'єктах, під час дорожнього руху.
Що відомо про зміну погоди в Україні
Холодна погода в Україні 7-9 квітня пов'язана з циклоном зі Скандинавії, який рухається на схід. У його тилу на територію країни вривається арктичне повітря з півночі.
Атмосферні фронти спричинятимуть дощі, а в середу і четвер - мокрий сніг. Різкий північно-західний вітер робитиме холод ще відчутнішим.
Фото: Укргідрометцентр попереджає про негоду 7 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Штормове попередження оголошене також в більшості західних, центральних та північних областей.
Окрім погоди, синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища. З 7 по 10 квітня на Десні та її притоці Сеймі розвиватиметься повінь.
Рівень води підніматиметься на 1-10 см на добу. Надалі очікується затоплення заплави Десни біля Новгород-Сіверського в Чернігівській області.
Тим часом, 6 квітня негода вже вдарила по заходу країни.
Як повідомляло РБК-Україна, на Волині, Рівненщині та Львівщині вітер зривав дахи будівель, зокрема школи у селі Хиночі, а десятки населених пунктів залишились без електрики.
Мокрий сніг очікується 8-9 квітня майже по всій території країни, окрім крайнього півдня, а заморозки вночі - у більшості областей.