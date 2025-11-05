ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Україну накриє антициклон: синоптик пояснила, чому погода завтра може бути небезпечною

Середа 05 листопада 2025 13:10
Погода в Україні завтра місцями може бути небезпечною (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - четверга, 6 листопада - на погоду в Україні впливатиме антициклон Vianelde.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чому погода в Україні завтра може бути небезпечною

Згідно з інформацією експерта, погода в Україні завтра буде без опадів.

"Антициклон на ім'я Vianelde зумовить стабільну спокійну погоду зі слабким вітром", - уточнила Діденко.

Вона нагадала, що "така синоптична ситуація у листопаді - майже ідеальна для виникнення туманів". Тож цим "вони і користуються".

Україну накриє антициклон: синоптик пояснила, чому погода завтра може бути небезпечноюАнтициклон Vianelde (карта: facebook.com/tala.didenko)

Отже, впродовж 6 листопада, за її словами, погода в Україні очікується:

  • без опадів;
  • з періодичними туманами;
  • з комфортною температурою повітря.

"Шановні водії, уважно подвійно на дорогах", - наголосила синоптик.

Вона уточнила, що температура повітря впродовж найближчої ночі очікується на рівні від 3 до 8 градусів тепла.

Вдень по Україні - близько +10+14 градусів за Цельсієм. На півдні - дещо тепліше - до 16 градусів вище нуля.

"У Києві у четвер є ймовірність туману. Дощів не передбачається", - поділилась Діденко.

Максимальна температура повітря впродовж дня у столиці може бути близько +10 градусів за Цельсієм. При цьому надалі - у п'ятницю, суботу та неділю - може бути "навіть ще тепліше".

"Після 11-го листопада похолоднішає. Проте не забуваємо, листопад - осінній місяць, це ще не зима. Тому будь-яке похолодання чи навіть сніг у листопаді - явище тимчасове", - підсумувала фахівець.

Україну накриє антициклон: синоптик пояснила, чому погода завтра може бути небезпечноюПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Правила безпеки для водіїв і пішоходів під час туману

Варто зазначити, що напередодні патрульна поліція Києва звернулась до всіх учасників дорожнього руху із важливим проханням:

  • бути особливо уважними й обережними під час туману;
  • неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху (ПДР).

Так, водіям рекомендують:

  • зменшувати швидкість (вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги);
  • спробувати уникати ризикових маневрувань;
  • тримати дистанцію (чим більшою вона буде, тим краще);
  • обов'язково вмикати ближнє світло фар (ідеальним буде наявність протитуманок).

При цьому пішоходам радять:

  • переходити дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;
  • не вибігати на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
  • виділити себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

Україну накриє антициклон: синоптик пояснила, чому погода завтра може бути небезпечноюПоради правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому.

Крім того, в УкрГМЦ пояснювали, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

