Зима на порозі? Синоптики розповіли, яким може бути листопад в Україні
В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць осені.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.
Коли починається пора передзим'я в Україні
В Українському гідрометеорологічному центрі нагадали, що листопад - перехідний місяць від осені до зими.
Уточнюється, що пора передзим'я починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5°C у бік зниження.
"В основному - у першій декаді листопада. На північному сході країни та в Карпатах - наприкінці жовтня", - розповіли експерти УкрГМЦ.
Коротка кліматична характеристика листопада
Важливо розуміти, що коротка кліматична характеристика листопада - не прогноз, а аналіз за минулі роки (багаторічний режим погоди у листопаді в Україні).
Так, середня місячна температура повітря складає:
- в середньому - близько 0-4 градусів тепла;
- на Закарпатті та півдні країни - місцями 5-9°C.
При цьому абсолютний мінімум температури становить:
- 16-24 градусів морозу;
- у північній частині країни, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у гірських районах - 25-31 градус морозу;
- у Криму та в Одеській області - 8-13 градусів морозу.
Якщо ж говорити про абсолютний температурний максимум, то це 17-25 градусів тепла.
У Чернівецькій, Закарпатській, центральних, Одеській, Миколаївській областях та в Криму - від 26°C до 29,7°C.
Крім того, середня місячна кількість опадів у листопаді складає:
- 35-63 мм;
- у Карпатах, горах Криму та на Закарпатті - 70-108 мм;
- на високогір'ї - до 135 мм;
- у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни - місцями 29-34 мм.
Якою може бути погода в листопаді 2025 року
Насамкінець синоптики поділились попереднім прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у листопаді 2025 року в Україні.
Так, середня місячна температура передбачається на рівні 1,6-7,5 градуса тепла.
"Що на 1,0-2,0 градуси вище за норму, а в східних областях - норма", - зауважили в УкрГМЦ.
Тим часом місячна кількість опадів передбачається такою:
- в середньому - 34-77 мм;
- у Карпатах - місцями 100 мм.
"Що в межах (80-100%) норми", - підсумували в Українському гідрометеорологічному центрі.
