Зима на порозі? Синоптики розповіли, яким може бути листопад в Україні

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць осені.

"Що в межах (80-100%) норми", - підсумували в Українському гідрометеорологічному центрі.

"Що на 1,0-2,0 градуси вище за норму, а в східних областях - норма", - зауважили в УкрГМЦ.

Насамкінець синоптики поділились попереднім прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у листопаді 2025 року в Україні.

Крім того, середня місячна кількість опадів у листопаді складає:

У Чернівецькій, Закарпатській, центральних, Одеській, Миколаївській областях та в Криму - від 26°C до 29,7°C.

Якщо ж говорити про абсолютний температурний максимум , то це 17-25 градусів тепла.

Важливо розуміти, що коротка кліматична характеристика листопада - не прогноз, а аналіз за минулі роки (багаторічний режим погоди у листопаді в Україні).

"В основному - у першій декаді листопада. На північному сході країни та в Карпатах - наприкінці жовтня", - розповіли експерти УкрГМЦ.

Уточнюється, що пора передзим'я починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5°C у бік зниження.

В Українському гідрометеорологічному центрі нагадали, що листопад - перехідний місяць від осені до зими.

