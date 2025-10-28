ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Зима на порозі? Синоптики розповіли, яким може бути листопад в Україні

Вівторок 28 жовтня 2025 11:54
UA EN RU
Зима на порозі? Синоптики розповіли, яким може бути листопад в Україні Листопад - перехідний місяць від осені до зими (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць осені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.

Коли починається пора передзим'я в Україні

В Українському гідрометеорологічному центрі нагадали, що листопад - перехідний місяць від осені до зими.

Уточнюється, що пора передзим'я починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5°C у бік зниження.

"В основному - у першій декаді листопада. На північному сході країни та в Карпатах - наприкінці жовтня", - розповіли експерти УкрГМЦ.

Коротка кліматична характеристика листопада

Важливо розуміти, що коротка кліматична характеристика листопада - не прогноз, а аналіз за минулі роки (багаторічний режим погоди у листопаді в Україні).

Так, середня місячна температура повітря складає:

  • в середньому - близько 0-4 градусів тепла;
  • на Закарпатті та півдні країни - місцями 5-9°C.

При цьому абсолютний мінімум температури становить:

  • 16-24 градусів морозу;
  • у північній частині країни, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у гірських районах - 25-31 градус морозу;
  • у Криму та в Одеській області - 8-13 градусів морозу.

Якщо ж говорити про абсолютний температурний максимум, то це 17-25 градусів тепла.

У Чернівецькій, Закарпатській, центральних, Одеській, Миколаївській областях та в Криму - від 26°C до 29,7°C.

Крім того, середня місячна кількість опадів у листопаді складає:

  • 35-63 мм;
  • у Карпатах, горах Криму та на Закарпатті - 70-108 мм;
  • на високогір'ї - до 135 мм;
  • у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни - місцями 29-34 мм.

Якою може бути погода в листопаді 2025 року

Насамкінець синоптики поділились попереднім прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у листопаді 2025 року в Україні.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні 1,6-7,5 градуса тепла.

"Що на 1,0-2,0 градуси вище за норму, а в східних областях - норма", - зауважили в УкрГМЦ.

Тим часом місячна кількість опадів передбачається такою:

  • в середньому - 34-77 мм;
  • у Карпатах - місцями 100 мм.

"Що в межах (80-100%) норми", - підсумували в Українському гідрометеорологічному центрі.

Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко повідомила, що після дощів і холоду в Україну може прийти потепління.

Тим часом експерти Українського гідрометеорологічного центру пояснили, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Негода в Україні Гідрометцентр Метеоролог Осінь
Новини
"Фламінго" і "Рута" вже застосовані в бою. Україна готує серйозні пуски, - Зеленський
"Фламінго" і "Рута" вже застосовані в бою. Україна готує серйозні пуски, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію