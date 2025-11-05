Украину накроет антициклон: синоптик объяснила, почему погода завтра может быть опасной
В течение завтрашнего дня - четверга, 6 ноября - на погоду в Украине будет влиять антициклон Vianelde.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Почему погода в Украине завтра может быть опасной
Согласно информации эксперта, погода в Украине завтра будет без осадков.
"Антициклон по имени Vianelde обусловит стабильную спокойную погоду со слабым ветром", - уточнила Диденко.
Она напомнила, что "такая синоптическая ситуация в ноябре - почти идеальная для возникновения туманов". Следовательно этим "они и пользуются".
Антициклон Vianelde (карта: facebook.com/tala.didenko)
Итак, в течение 6 ноября, по ее словам, погода в Украине ожидается:
- без осадков;
- с периодическими туманами;
- с комфортной температурой воздуха.
"Уважаемые водители, внимательно вдвойне на дорогах", - подчеркнула синоптик.
Она уточнила, что температура воздуха в течение ближайшей ночи ожидается на уровне от 3 до 8 градусов тепла.
Днем по Украине - около +10+14 градусов по Цельсию. На юге - несколько теплее - до 16 градусов выше нуля.
"В Киеве в четверг есть вероятность тумана. Дождей не предвидится", - поделилась Диденко.
Максимальная температура воздуха в течение дня в столице может быть около +10 градусов по Цельсию. При этом в дальнейшем - в пятницу, субботу и воскресенье - может быть "даже еще теплее".
"После 11-го ноября похолодает. Однако не забываем, ноябрь - осенний месяц, это еще не зима. Поэтому любое похолодание или даже снег в ноябре - явление временное", - подытожила специалист.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Правила безопасности для водителей и пешеходов во время тумана
Стоит отметить, что накануне патрульная полиция Киева обратилась ко всем участникам дорожного движения с важной просьбой:
- быть особенно внимательными и осторожными во время тумана;
- неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения (ПДД).
Так, водителям рекомендуют:
- уменьшать скорость (она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги);
- попытаться избегать рисковых маневрирований;
- держать дистанцию (чем больше она будет, тем лучше);
- обязательно включать ближний свет фар (идеальным будет наличие противотуманок).
При этом пешеходам советуют:
- переходить дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
- не выбегать на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности;
- выделить себя, надев световозвращающие элементы.
Советы правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.
Кроме того, в УкрГМЦ объясняли, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.