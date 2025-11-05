ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украину накроет антициклон: синоптик объяснила, почему погода завтра может быть опасной

Среда 05 ноября 2025 13:10
UA EN RU
Украину накроет антициклон: синоптик объяснила, почему погода завтра может быть опасной Погода в Украине завтра местами может быть опасной (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - четверга, 6 ноября - на погоду в Украине будет влиять антициклон Vianelde.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Почему погода в Украине завтра может быть опасной

Согласно информации эксперта, погода в Украине завтра будет без осадков.

"Антициклон по имени Vianelde обусловит стабильную спокойную погоду со слабым ветром", - уточнила Диденко.

Она напомнила, что "такая синоптическая ситуация в ноябре - почти идеальная для возникновения туманов". Следовательно этим "они и пользуются".

Украину накроет антициклон: синоптик объяснила, почему погода завтра может быть опаснойАнтициклон Vianelde (карта: facebook.com/tala.didenko)

Итак, в течение 6 ноября, по ее словам, погода в Украине ожидается:

  • без осадков;
  • с периодическими туманами;
  • с комфортной температурой воздуха.

"Уважаемые водители, внимательно вдвойне на дорогах", - подчеркнула синоптик.

Она уточнила, что температура воздуха в течение ближайшей ночи ожидается на уровне от 3 до 8 градусов тепла.

Днем по Украине - около +10+14 градусов по Цельсию. На юге - несколько теплее - до 16 градусов выше нуля.

"В Киеве в четверг есть вероятность тумана. Дождей не предвидится", - поделилась Диденко.

Максимальная температура воздуха в течение дня в столице может быть около +10 градусов по Цельсию. При этом в дальнейшем - в пятницу, субботу и воскресенье - может быть "даже еще теплее".

"После 11-го ноября похолодает. Однако не забываем, ноябрь - осенний месяц, это еще не зима. Поэтому любое похолодание или даже снег в ноябре - явление временное", - подытожила специалист.

Украину накроет антициклон: синоптик объяснила, почему погода завтра может быть опаснойПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Правила безопасности для водителей и пешеходов во время тумана

Стоит отметить, что накануне патрульная полиция Киева обратилась ко всем участникам дорожного движения с важной просьбой:

  • быть особенно внимательными и осторожными во время тумана;
  • неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения (ПДД).

Так, водителям рекомендуют:

  • уменьшать скорость (она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги);
  • попытаться избегать рисковых маневрирований;
  • держать дистанцию (чем больше она будет, тем лучше);
  • обязательно включать ближний свет фар (идеальным будет наличие противотуманок).

При этом пешеходам советуют:

  • переходить дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
  • не выбегать на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности;
  • выделить себя, надев световозвращающие элементы.

Украину накроет антициклон: синоптик объяснила, почему погода завтра может быть опаснойСоветы правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.

Кроме того, в УкрГМЦ объясняли, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Киев Погода в Украине Туман Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новости
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место