В Україні очікується серйозне похолодання: синоптик назвала дату
Згідно з попереднім (очікуваним) прогнозом погоди, на Україну насувається серйозне похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Якою буде погода в Україні найближчим часом
Згідно з інформацією експерта, впродовж дня середи (5 листопада) температура повітря в Україні буде:
- найнижчою - у західній частині (+8+11 градусів за Цельсієм);
- найвищою - у південній частині (+12+17 градусів за Цельсієм).
"На решті території очікується впродовж дня +11+14 градусів", - уточнила Діденко.
Вона повідомила також, що завтра більшу частину території України "визначатиме антициклональне поле". Через це "істотні опади - малоймовірні".
При цьому "невеликий вологий острівець" (із невеликими дощами), за словами синоптика, може торкнутись:
- Вінницької області;
- Чернівецької області;
- Одеської області;
- вночі - Житомирської області.
"У Києві 5-го листопада дощів не очікується і навіть трохи потеплішає", - додала фахівець.
В цілому, згідно з її інформацією, "найближчим часом погода в Україні буде помірно теплою, з коливаннями".
Коли в Україну може прийти серйозне похолодання
Діденко визнала, що листопад не належить до її улюблених місяців "навіть не через найбільшу, за статистикою, кількість хмарних днів... а ще й через ускладнення не лише погодних умов, а й укладення прогнозів погоди".
"Бо тут тобі може бути і +18, і -4 градуси, і раптом штормовий вітер, і туман, і мряка, і дощ, і мокрий сніг і навіть гроза", - пояснила експерт.
При цьому вона наголосила: "з 11-12 листопада в більшості областей України очікується серйозне похолодання!".
Синоптик зауважила, що такий прогноз "ще потребуватиме уточнення".
"Але, думаю, ніщо не завадить підготувати ближче теплі речі в шафах, записатися на заміну літньої гуми, подбати про утеплення, подумати про того, кому можна скромно допомогти...", - додала Діденко.
Насамкінець вона порадила "обов'язково використати найближчі тепліші дні для прогулянок свіжим повітрям".
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
