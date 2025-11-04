В Україні очікується серйозне похолодання: синоптик назвала дату

Згідно з попереднім (очікуваним) прогнозом погоди, на Україну насувається серйозне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Якою буде погода в Україні найближчим часом

Згідно з інформацією експерта, впродовж дня середи (5 листопада) температура повітря в Україні буде:

найнижчою - у західній частині (+8+11 градусів за Цельсієм);

найвищою - у південній частині (+12+17 градусів за Цельсієм).

"На решті території очікується впродовж дня +11+14 градусів", - уточнила Діденко.

Вона повідомила також, що завтра більшу частину території України "визначатиме антициклональне поле". Через це "істотні опади - малоймовірні".

При цьому "невеликий вологий острівець" (із невеликими дощами), за словами синоптика, може торкнутись:

Вінницької області;

Чернівецької області;

Одеської області;

вночі - Житомирської області.

"У Києві 5-го листопада дощів не очікується і навіть трохи потеплішає", - додала фахівець.

В цілому, згідно з її інформацією, "найближчим часом погода в Україні буде помірно теплою, з коливаннями".

Коли в Україну може прийти серйозне похолодання

Діденко визнала, що листопад не належить до її улюблених місяців "навіть не через найбільшу, за статистикою, кількість хмарних днів... а ще й через ускладнення не лише погодних умов, а й укладення прогнозів погоди".

"Бо тут тобі може бути і +18, і -4 градуси, і раптом штормовий вітер, і туман, і мряка, і дощ, і мокрий сніг і навіть гроза", - пояснила експерт.

При цьому вона наголосила: "з 11-12 листопада в більшості областей України очікується серйозне похолодання!".

Синоптик зауважила, що такий прогноз "ще потребуватиме уточнення".

"Але, думаю, ніщо не завадить підготувати ближче теплі речі в шафах, записатися на заміну літньої гуми, подбати про утеплення, подумати про того, кому можна скромно допомогти...", - додала Діденко.

Насамкінець вона порадила "обов'язково використати найближчі тепліші дні для прогулянок свіжим повітрям".

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)