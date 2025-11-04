ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні очікується серйозне похолодання: синоптик назвала дату

Вівторок 04 листопада 2025 13:56
UA EN RU
В Україні очікується серйозне похолодання: синоптик назвала дату Якщо вірити попереднім прогнозам, на Україну насувається похолодання (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Згідно з попереднім (очікуваним) прогнозом погоди, на Україну насувається серйозне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Якою буде погода в Україні найближчим часом

Згідно з інформацією експерта, впродовж дня середи (5 листопада) температура повітря в Україні буде:

  • найнижчою - у західній частині (+8+11 градусів за Цельсієм);
  • найвищою - у південній частині (+12+17 градусів за Цельсієм).

"На решті території очікується впродовж дня +11+14 градусів", - уточнила Діденко.

Вона повідомила також, що завтра більшу частину території України "визначатиме антициклональне поле". Через це "істотні опади - малоймовірні".

При цьому "невеликий вологий острівець" (із невеликими дощами), за словами синоптика, може торкнутись:

  • Вінницької області;
  • Чернівецької області;
  • Одеської області;
  • вночі - Житомирської області.

"У Києві 5-го листопада дощів не очікується і навіть трохи потеплішає", - додала фахівець.

В цілому, згідно з її інформацією, "найближчим часом погода в Україні буде помірно теплою, з коливаннями".

Коли в Україну може прийти серйозне похолодання

Діденко визнала, що листопад не належить до її улюблених місяців "навіть не через найбільшу, за статистикою, кількість хмарних днів... а ще й через ускладнення не лише погодних умов, а й укладення прогнозів погоди".

"Бо тут тобі може бути і +18, і -4 градуси, і раптом штормовий вітер, і туман, і мряка, і дощ, і мокрий сніг і навіть гроза", - пояснила експерт.

При цьому вона наголосила: "з 11-12 листопада в більшості областей України очікується серйозне похолодання!".

Синоптик зауважила, що такий прогноз "ще потребуватиме уточнення".

"Але, думаю, ніщо не завадить підготувати ближче теплі речі в шафах, записатися на заміну літньої гуми, подбати про утеплення, подумати про того, кому можна скромно допомогти...", - додала Діденко.

Насамкінець вона порадила "обов'язково використати найближчі тепліші дні для прогулянок свіжим повітрям".

В Україні очікується серйозне похолодання: синоптик назвала датуПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше якою може бути погода в листопаді в цілому розповіли експерти Українського гідрометеорологічного центру.

Крім того, в УкрГМЦ повідомили, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко Метеоролог Осінь
Новини
Виплата 1 000 грн: заяви від українців прийматимуть із 15 листопада
Виплата 1 000 грн: заяви від українців прийматимуть із 15 листопада
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце