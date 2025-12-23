ua en ru
Графіки відключень світла завтра будуть діяти в усіх регіонах України, - "Укренерго"

Україна, Вівторок 23 грудня 2025 18:55
Графіки відключень світла завтра будуть діяти в усіх регіонах України, - "Укренерго"
Автор: Наталія Кава

У середу, 24 грудня, в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень є наслідки чергових російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і тривалість відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Нагадаємо, через сьогодні українські АЕС знизили потужність генерації після нічного удару РФ, повернення до номінальних значень стане можливим після відновлювальних робіт.

Удар РФ по енергетиці

За інформацією Міністерства енергетики, внаслідок нічної атаки станом на ранок майже повністю без електропостачання залишилися споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Крім того, через обстріли зафіксовано знеструмлення у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, а також у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Також російські війська завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК, унаслідок чого було пошкоджено обладнання ТЕС.

Масований обстріл України 23 грудня

У ніч проти сьогоднішнього дня та зранку російська армія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 600 ударних безпілотників і десятки ракет.

Станом на 07:50 у більшості регіонів країни було введено аварійні відключення електроенергії.

У Києві уламки ворожого дрона впали на території Святошинського району. За попередніми даними, поранення отримали щонайменше чотири людини.

Крім того, внаслідок ударів російських безпілотників було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці Сумської області, через що значна частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.

Під ворожий вогонь потрапила і Рівненська область. За наявною інформацією, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею в квартирах вибило вікна. Також зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський застеріг, що Росія може здійснити масовані атаки по Україні у різдвяний період, попри заяви Кремля про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

Про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

