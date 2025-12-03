ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Українці масово активують "3000 км Україною" від УЗ: які рейси найпопулярніші

Середа 03 грудня 2025 12:40
UA EN RU
Українці масово активують "3000 км Україною" від УЗ: які рейси найпопулярніші Програма "3000 км Україною" стартувала у застосунку УЗ (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 3 грудня 2025 року, в застосунку національного перевізника "Укрзалізниця" було запущено в роботу пілотну версію програми "3000 км Україною".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Які рейси "3000 км Україною" - найпопулярніші

Українцям нагадали, що сьогодні національний перевізник "Укрзалізниця" відкрив пасажирам доступ до квитків за програмою "3000 км Україною" у своєму застосунку.

"Вау! За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3000 км", - наголосили у прес-службі компанії.

Повідомляється також, що вже розлетілась "перша тисяча квитків з прифронтових областей".

При цьому "в топі" опинились рейси:

  • із Запоріжжя;
  • з Харкова.

"Їдемо далі", - підсумували в "Укрзалізниці".

Українці масово активують &quot;3000 км Україною&quot; від УЗ: які рейси найпопулярнішіПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

На кого розрахований перший етап програми "3000 км Україною"

Варто зазначити що раніше, розповідаючи про запуск першого етапу програми "3000 км Україною", в "Укрзалізниці" пояснили: йдеться про 3000 км для прифронтових громад.

Це дасть можливість:

  • родинам - відвідати близьких біля лінії фронту;
  • мешканцям прифронтових громад - переїхати на зимовий період в інші регіони.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час брифінгу з нагоди запуску першого етапу програми підтвердив: поки що купити квитки можна лише з прифронтових або на прифронтові території (перша або остання станція - одна складова поїздки - має бути на території прифронтових громад).

Все через те, що зараз програма перебуває на етапі тестування.

Згодом планують додати також валідацію - тоді квитки зможуть купувати жителі прифронтових громад, зареєстровані в таких населених пунктах, але з будь-яких зручних для них станцій.

Тим часом в УЗ уточнили, що програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця:

  • у вагонах плацкарт;
  • у вагонах купе;
  • у регіональних поїздах;
  • у 2 класі "Інтерсіті".

Нагадаємо, раніше в УЗ розповіли, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому.

Крім того, ми пояснювали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).

Читайте також, як активувати програму "3000 км Україною" у застосунку УЗ, щоб отримати безкоштовні квитки на обрані рейси.

