Українці масово активують "3000 км Україною" від УЗ: які рейси найпопулярніші
Сьогодні, 3 грудня 2025 року, в застосунку національного перевізника "Укрзалізниця" було запущено в роботу пілотну версію програми "3000 км Україною".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Які рейси "3000 км Україною" - найпопулярніші
Українцям нагадали, що сьогодні національний перевізник "Укрзалізниця" відкрив пасажирам доступ до квитків за програмою "3000 км Україною" у своєму застосунку.
"Вау! За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3000 км", - наголосили у прес-службі компанії.
Повідомляється також, що вже розлетілась "перша тисяча квитків з прифронтових областей".
При цьому "в топі" опинились рейси:
- із Запоріжжя;
- з Харкова.
"Їдемо далі", - підсумували в "Укрзалізниці".
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
На кого розрахований перший етап програми "3000 км Україною"
Варто зазначити що раніше, розповідаючи про запуск першого етапу програми "3000 км Україною", в "Укрзалізниці" пояснили: йдеться про 3000 км для прифронтових громад.
Це дасть можливість:
- родинам - відвідати близьких біля лінії фронту;
- мешканцям прифронтових громад - переїхати на зимовий період в інші регіони.
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час брифінгу з нагоди запуску першого етапу програми підтвердив: поки що купити квитки можна лише з прифронтових або на прифронтові території (перша або остання станція - одна складова поїздки - має бути на території прифронтових громад).
Все через те, що зараз програма перебуває на етапі тестування.
Згодом планують додати також валідацію - тоді квитки зможуть купувати жителі прифронтових громад, зареєстровані в таких населених пунктах, але з будь-яких зручних для них станцій.
Тим часом в УЗ уточнили, що програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця:
- у вагонах плацкарт;
- у вагонах купе;
- у регіональних поїздах;
- у 2 класі "Інтерсіті".
Нагадаємо, раніше в УЗ розповіли, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому.
Крім того, ми пояснювали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).
Читайте також, як активувати програму "3000 км Україною" у застосунку УЗ, щоб отримати безкоштовні квитки на обрані рейси.