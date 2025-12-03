ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинцы массово активируют "3000 км по Украине" от УЗ: какие рейсы самые популярные

Среда 03 декабря 2025 12:40
UA EN RU
Украинцы массово активируют "3000 км по Украине" от УЗ: какие рейсы самые популярные Программа "3000 км по Украине" стартовала в приложении УЗ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 3 декабря 2025 года, в приложении национального перевозчика "Укрзализныця" была запущена в работу пилотная версия программы "3000 км по Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какие рейсы "3000 км по Украине" - самые популярные

Украинцам напомнили, что сегодня национальный перевозчик "Укрзализныця" открыл пассажирам доступ к билетам по программе "3000 км по Украине" в своем приложении.

"Вау! За первый час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3000 км", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Сообщается также, что уже разлетелась "первая тысяча билетов из прифронтовых областей".

При этом "в топе" оказались рейсы:

  • из Запорожья;
  • из Харькова.

"Едем дальше", - подытожили в "Укрзализныце".

Украинцы массово активируют &quot;3000 км по Украине&quot; от УЗ: какие рейсы самые популярныеПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

На кого рассчитан первый этап программы "3000 км по Украине"

Стоит отметить, что ранее, рассказывая о запуске первого этапа программы "3000 км по Украине", в "Укрзализныце" объяснили: речь идет о 3000 км для прифронтовых громад.

Это даст возможность:

  • семьям - посетить близких у линии фронта;
  • жителям прифронтовых громад - переехать на зимний период в другие регионы.

Глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский во время брифинга по случаю запуска первого этапа программы подтвердил: пока что купить билеты можно только из прифронтовых или на прифронтовые территории (первая или последняя станция - одна составляющая поездки - должна быть на территории прифронтовых громад).

Все потому, что сейчас программа находится на этапе тестирования.

Со временем планируют добавить также валидацию - тогда билеты смогут покупать жители прифронтовых громад, зарегистрированные в таких населенных пунктах, но с любых удобных для них станций.

Между тем в УЗ уточнили, что программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места:

  • в вагонах плацкарт;
  • в вагонах купе;
  • в региональных поездах;
  • во 2 классе "Интерсити".

Напомним, ранее в УЗ рассказали, какие билеты могут подорожать для пассажиров и почему.

Кроме того, мы объясняли, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает, и нужен ли билет на поезд собаке (каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине).

Читайте также, как активировать программу "3000 км по Украине" в приложении УЗ, чтобы получить бесплатные билеты на выбранные рейсы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезда Путешествия Приложение Билеты Поезда Пассажиры
Новости
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев