Українські розвідники визначили, хто обстрілює Харківську і Сумську області "Іскандерами"

Українські розвідники ідентифікували воєнних злочинців РФ, які обстрілюють Харківську та Сумську області. Загалом викрито 30 осіб, які завдавали ударів по регіонах "Іскандерами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

Як зазначають у відомстві, оперативники та аналітики ГУР ідентифікували 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333) 1 танкової армії московського військового округу ЗС РФ, які безпосередньо причетні до ракетних обстрілів Сумської та Харківської областей.

"Йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів "Іскандер” проти українських цивільних", - йдеться в повідомленні.

Розвідники інформують, що ОТРК "Іскандер" завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км.

"Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області України. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета "Іскандер-М" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури у Харкові", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади зс рф розташоване у місті Шуя Івановської області.

"До складу бригади входять 1 ракетно-технічний дивізіон та 3 ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер", - повідомили у розвідці.