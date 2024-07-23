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Росія вночі атакувала "Шахедами" та ракетою, у Сумській області був "приліт"

Вівторок 23 липня 2024 08:40
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Росія вночі атакувала "Шахедами" та ракетою, у Сумській області був "приліт" Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 23 липня росіяни запустили проти України 8 ударних БпЛА типу Shahed й керовану авіаційну ракету Х-69. У Сумській області "приліт" по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки росіяни запустили:

  • керовану авіаційну ракету Х-69 із повітряного простору Курської області Росії;
  • 8 "Шахедів" також із Курського напрямку.

До відбиття нападу були залучені підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

"Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА Shahed. Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі", - пишуть Повітряні сили.

Тим часом Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) заявляє про удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади. Наразі на місці необхідні служби ліквідовують наслідки атаки та проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Обстріли України

Від початку поточного року ворог посилив удари по території України. Внаслідок 8 масованих атак, які росіяни здійснили проти об'єктів енергетики, країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій.

Тим часом голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба, під час звернення до союзників, назвав п'ять пріоритетних кроків для термінової підтримки енергетики України. Серед них, наприклад, посилення протиповітряної оборони (ППО).

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