Украинские разведчики определили, кто обстреливает Харьковскую и Сумскую области "Искандерами"

Украинские разведчики идентифицировали военных преступников РФ, обстреливающих Харьковскую и Сумскую области. Всего разоблачены 30 человек, которые наносили удары по регионам "Искандерами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

Как отмечают в ведомстве, оперативники и аналитики ГУР идентифицировали 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1 танковой армии московского военного округа ВС РФ, непосредственно причастных к ракетным обстрелам Сумской и Харьковской областей.

"Речь идет о применении россиянами оперативно-тактических комплексов "Искандер" против украинских гражданских", - говорится в сообщении.

Разведчики информируют, что ОТРК "Искандер" наносит удары баллистическими и крылатыми ракетами на дальность более 500 км.

"Этим оружием россияне, в частности, атакуют Сумскую и Харьковскую области Украины. Например, 24 июля 2024 года ракета "Искандер-М" попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове", - говорится в сообщении.

Известно, что постоянное место дислокации военных преступников 112-й ракетной бригады из России расположено в городе Шуя Ивановской области.

"В состав бригады входят 1 ракетно-технический дивизион и 3 ракетных дивизиона, в которых насчитывается 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер", - сообщили в разведке.