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Кремль знову заговорив про "буферну зону" в Україні: ISW пояснив, навіщо це росіянам

Москва, Неділя 19 травня 2024 10:14
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Кремль знову заговорив про "буферну зону" в Україні: ISW пояснив, навіщо це росіянам Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський режим знову заговорив про так звану "буферну зону" в Україні. Таким чином росіяни виправдовують війну та окупацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські війська пішли у наступ на півночі Харківської області, щоб нібито створити "санітарну зону". Диктатор стверджує, що це нібито для того, аби зупинити обстріли регіонів Росії.

Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв теж заговорив про "буферну зону", яка, на його думку, повинна простягатися щонайменше на всю центральну Україну та значну частину західної України.

Аналітики ISW вважають, що коментарі росіян - це намагання виправдати окупацію України. На думку експертів, висловлювання Медведєва розраховані на росіян.

"... заява Медведєва свідчить про те, що його повідомлення розраховане на внутрішню російську аудиторію, і він, можливо, має намір створити підтримку та ажіотаж навколо уявної майбутньої перемоги Росії в Україні напередодні очікуваних наступальних операцій Росії влітку 2024 року, що призведуть до масштабних втрат російського особового складу", - йдеться у звіті.

Що сказав Путін

Нагадаємо, з 10 травня російська армія намагається прорвати оборону українських військ на півночі Харківської області. Окупантам вдалося захопити декілька населених пунктів, загарбники продовжують наступ на Вовчанськ.

На думку аналітиків ISW, росіяни намагаються "взяти" Вовчанськ, оскільки це дасть їм тактичну перевагу для можливого просування далі.

Російський диктатор Володимир Путін цинічно виправдав наступ РФ на півночі Харківської області. Він назвав це "відповідь на обстріли російських регіонів" і заявив, що його війська повинні створити так звану "санітарну зону".

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