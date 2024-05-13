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У двох містах Сумської області оголосили евакуацію через обстріли росіян

Сумська область, Понеділок 13 травня 2024 21:59
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У двох містах Сумської області оголосили евакуацію через обстріли росіян Архівне фото: начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх (sm gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Сумській області почали проводити евакуацію з міст Білопілля та Ворожба. Це пов'язано з російськими ударами по цих містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха.

"Ми повинні захищати своє населення. Це наше основне завдання, яке мені поставив президент України Володимир Зеленський", - сказав очільник області.

При цьому Артюх уточнив, що це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилася кількість обстрілів. Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

У двох містах Сумської області оголосили евакуацію через обстріли росіян

Скріншот: Білопілля та Ворожба (google.com/maps)

Жителі Білопілля та Ворожби, і особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення буде розміщено в місцях компактного проживання на території області.

Ситуація в Сумській області

Російські війська посилили обстріли прикордонних районів у Сумській області, б'ють по населених пунктах із різних видів озброєнь.

Приміром тиждень тому окупанти вдарили по енергетичних об'єктах у Сумській області, що призвело до знеструмлення Білопільської громади.

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