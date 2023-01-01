Над Україною помічені дрони-камікадзе, у низці областей оголошено повітряну тривогу
Над Україною помічено дві групи іранських безпілотників-камікадзе. Їх точну кількість поки що не встановлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Спочатку повітряна тривога була оголошена лише у Кіровоградській області. Через кілька хвилин також про небезпеку з повітря повідомила влада Запорізької області.
Оновлено (21:42)
У Дніпропетровській області пролунали гучні вибухи. За попередньою інформацією, у регіоні працюють українські сили ППО.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук також повідомив, що в регіоні залишається загроза іранських дронів-камікадзе.
Нагадаємо, сьогодні вночі по всій території України пролунала повітряна тривога , після чого в Києві пролунали вибухи.
До того ж учора вперше російські війська застосували для ударів по Україні ракетоносії у Каспійському морі.
У своєму сьогоднішньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що ця нічна атака свідчить про те, що росіяни бояться і залишилися такими ж "жалюгідними терористами".
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