Війська РФ запустили кілька хвиль "Шахедів" на Київ та область, - ОВА

Російські війська в ніч проти 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

Зазначається, що ворог цілиться в об'єкти критичної інфраструктури. Працює ППО.

Кулеба закликав мешканців залишатися у укриттях.

Нагадаємо, вночі 2 січня Україну знову атакували "Шахеди". Було помічено дві групи дронів. Їх точну кількість поки що не встановлено.

У Києві та Дніпрі пролунали вибухи . Повідомлялося про роботу ППО, зокрема у Полтавській області.

За даними Київської міської військової адміністрації, сили ППО знищили щонайменше 16 ворожих цілей Києвом.

Раніше силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями було знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету.

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