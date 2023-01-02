ua ru
Пн, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ запустили кілька хвиль "Шахедів" на Київ та область, - ОВА

Новость на русском →
Київ, Понеділок 02 січня 2023 03:34
Війська РФ запустили кілька хвиль "Шахедів" на Київ та область, - ОВА Фото: РФ запустила кілька хвиль "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська в ніч проти 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

Зазначається, що ворог цілиться в об'єкти критичної інфраструктури. Працює ППО.

Кулеба закликав мешканців залишатися у укриттях.

Нагадаємо, вночі 2 січня Україну знову атакували "Шахеди". Було помічено дві групи дронів. Їх точну кількість поки що не встановлено.

У Києві та Дніпрі пролунали вибухи . Повідомлялося про роботу ППО, зокрема у Полтавській області.

За даними Київської міської військової адміністрації, сили ППО знищили щонайменше 16 ворожих цілей Києвом.

Раніше силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями було знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ дрони
NEWS
Кордон для чоловіків відкритий. Хто може виїхати з України законно
Кордон для чоловіків відкритий. Хто може виїхати з України законно
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок