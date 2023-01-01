РФ вперше застосувала для ударів по Україні ракетоносії з Каспію: що це означає

Російські війська вперше застосували для ударів по Україну ракетоносії у Каспійському морі. Що може свідчити про проблеми з логістикою ворога на Чорноморському узбережжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це вперше за період повномасштабного вторгнення було зафіксовано. Тому що, напевно, на Чорноморське узбережжя їм складніше вже доставляти свої запаси", - розповіла Гуменюк.

За її словами, це говорить про те, що тримання під вогневим контролем логістики, противника на Лівобережжі, в тому числі, українським силам вдається досить вдало.

Нагадаємо, що вчора, 31 грудня окупанти вкотре масовано обстріляли територію України ракетами, а вже в новорічну ніч росіяни застосували для атак дрони.

В українській розвідці вважають, Росія має крилатих ракет на 2-3 рази для завдання потужних масованих ракетних ударів по Україні.

Тим часом військові пояснюють, окупанти можуть й надалі атакувати Україну дронами, поки готують ракети для нових ударів.

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