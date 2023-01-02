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Українські військові збили 9 "Шахедів" та високоточну ракету

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Понеділок 02 січня 2023 02:01
Українські військові збили 9 "Шахедів" та високоточну ракету Фото: Українські військові збили 9 "Шахедів" та високоточну ракету (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Повітряні сили та Сухопутні війська знищили дев'ять іранських дронів та одну високоточну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряного командування "Схід" ЗСУ.

Уточнюється, що силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, яка летіла у напрямку міста Дніпро.

Ще три "Шахеди" збила протиповітряна оборона Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням "Схід".

Нагадаємо, ввечері 1 січня у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Над Україною було помічено дві групи іранських дронів. Їх точну кількість поки що не встановлено.

У Києві та Дніпрі пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО, зокрема у Полтавській області.

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