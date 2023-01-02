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Над Києвом збили 12 ворожих цілей

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Київ, Понеділок 02 січня 2023 02:25
Над Києвом збили 12 ворожих цілей Фото: над Києвом збили 10 ворожих цілей (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вночі 2 січня українські військові збили над Києвом 12 російських цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

ППО продовжує працювати.

На цю хвилину над столицею було збито близько 12 повітряних цілей, повідомили у КМВА.

Раніше силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями було знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету.

Нагадаємо, вночі 2 січня Україну знову атакували "Шахеди". Було помічено дві групи дронів. Їх точну кількість поки що не встановлено.

У Києві та Дніпрі пролунали вибухи/ Повідомлялося про роботу ППО, зокрема у Полтавській області.

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