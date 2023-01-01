Над Украиной замечены дроны-камикадзе, в ряде областей объявлена воздушная тревога

Над Украиной замечены две группы иранских беспилотников-камикадзе. Их точное количество пока не установлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Изначально воздушная тревога была объявлена только в Кировоградской области. Спустя несколько минут также об опасности с воздуха сообщили власти Запорожской области.

Обновлено (21:42)

В Днепропетровской области прозвучали громкие взрывы. По предварительной информации, в регионе работают украинские силы ПВО.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук также сообщил, что в регионе остается угроза иранских дронов-камикадзе.

Обновлено (22:38)

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет отметил, что по Украине запущено несколько групп иранских дронов-камикадзе.

"Если слышите или видите их - звоните по телефону 102. Мы готовы их "погасить", - отметил Шайхет.