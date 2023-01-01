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"Вони бояться". Зеленський відреагував на нічну атаку дронами РФ

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Україна, Неділя 01 січня 2023 20:14
"Вони бояться". Зеленський відреагував на нічну атаку дронами РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 січня, Збройними силами України за ніч було збито 45 російських "Шахедів". Ця нічна атака свідчить про те, що росіяни бояться та залишилися такими ж "жалюгідними терористами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 «Шахедів» збито в першу ніч року", - сказав Зеленський.

Він подякував повітряним силам України, зокрема льотчикам та зенітникам які збили 33 "Шахеда", а також протиповітряній обороні Сухопутних військ, на рахунку яких цієї ночі ще 12 збитих іранських дронів.

"Російські терористи як були жалюгідними, такими й зайшли в цей рік. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя - це все так контрастує зі страхом, який запанував у Росії. Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, усе інше їм не допоможуть. Бо ми разом. А вони хіба що разом зі страхом", - додав президент.

Нагадаємо, сьогодні вночі по всій території України пролунала повітряна тривога, після чого в Києві пролунали вибухи.

До того ж вчора вперше російські війська застосували для ударів по Україні ракетоносії у Каспійському морі.

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