ua ru
Пн, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі пролунали вибухи, в Полтавській області працює ППО

Новость на русском →
Понеділок 02 січня 2023 00:53
У Дніпрі пролунали вибухи, в Полтавській області працює ППО Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Дніпрі вночі 2 січня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Водночас повідомляється про роботу ППО у Полтавській області.

Триває повітряна тривога.

Раніше вибухи пролунали у Києві. Як повідомили в ОВА, у столиці та області працює ППО.

Увечері 1 січня у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Над Україною помічено дві групи іранських дронів. Їх точну кількість поки що не встановлено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Кордон для чоловіків відкритий. Хто може виїхати з України законно
Кордон для чоловіків відкритий. Хто може виїхати з України законно
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок