У Дніпрі пролунали вибухи, в Полтавській області працює ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Водночас повідомляється про роботу ППО у Полтавській області.

Триває повітряна тривога.

Раніше вибухи пролунали у Києві. Як повідомили в ОВА, у столиці та області працює ППО.

Увечері 1 січня у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Над Україною помічено дві групи іранських дронів. Їх точну кількість поки що не встановлено.

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