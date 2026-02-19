ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Без України? Зеленський заявив, що США обговорюють з Росією нову угоду щодо НАТО

Четвер 19 лютого 2026 09:12
UA EN RU
Без України? Зеленський заявив, що США обговорюють з Росією нову угоду щодо НАТО Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Американці та росіяни обговорюють новий документ між НАТО та Росією. Він може стосуватися вступу України до Альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: Зеленський про вступ до НАТО: Україна все виконала, рішення за Альянсом

"Я знаю, що американці, а можливо, і деякі європейці обговорюють новий документ із Росією - між НАТО і Росією. Коли в них буде такий документ, вони зможуть обговорювати все", - зазначив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що для нього важливо, щоб США обговорювали потенційне місце України в НАТО з Києвом, а не лише з Москвою.

"Бо це стосується нас. Хоча вони можуть робити це і без нас. Можливо, ми чогось не знаємо. У будь-якому разі ми реагуватимемо на несподіванки, якщо вони будуть", - додав глава держави.

Переговори в Женеві

Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Напередодні зустрічі українська влада офіційно анонсувала, що планує поговорити про те, як працюватиме моніторингова місія в разі припинення вогню. Також Київ порушив тему "енергетичного перемир'я".

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у ході дводенних переговорів у Женеві делегації України, Росії та США досягли суттєвого прогресу на військовому треці. Водночас він зауважив, що обговорення політичних питань були складними.

Крім того, Зеленський заявив, що переговори України та країни-агресорки у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте РФ намагається їх затягнути.

Секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умєров заявив, що під час тристоронніх переговорів у Женеві вдалося уточнити частину питань. Він також розповів про наступний етап.

А керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, "розмова була непростою, але важливою".

Пізніше в МЗС України анонсували, що Київ і Москва вже домовилися про новий раунд переговорів. Цю ж домовленість підтвердив глава російської делегації Володимир Мединський.

Водночас Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану анонсував, що четвертий раунд перемовин знову буде у Швейцарії. Крім того, він заявив, що хотів би зустрічі до кінця лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні
Новини
"Ми не можемо просто піти": Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу
"Ми не можемо просто піти": Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"